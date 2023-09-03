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В Тамбове прошли мероприятия, посвященные Дню знаний
3 сентября 2023
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В Тамбове прошла череда праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний. В преддверии Дня знаний депутаты Тамбовской городской Думы поздравили первоклашек с наступающим Днем знаний.
На мероприятие пригласили детей из семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, с ограниченными возможностями здоровья, а также малышей, проживающих в пунктах временного размещения.
1 сентября во всех школах Тамбова прошли торжественные линейки.
2 сентября во дворе дома № 16Б на улице Свободной было организовано праздничное мероприятие с конкурсами и подарками. Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, который принимал участие во всех мероприятиях отметил, что День знаний — это праздник не только для детей, он подчеркивает важность образования и знаний для всего общества и каждого человека, вне зависимости от возраста.
Фото: Тамбовская городская Дума
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