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Хоккеист Александр Овечкин поблагодарил за мурал в Тамбове
Хоккеист Александр Овечкин дал свою оценку муралу, нарисованному на одном из многоэтажных зданий в Тамбове, на котором изображены он сам и его тренер Зинэтула Билялетдинов. Спортсмен записал видео, в котором передал слова благодарности за это художественное произведение.
Эти многоэтажки находятся на севере города и стали художественной галереей под открытым небом, посвященной наставникам. Здесь известные личности изображены рядом с теми, кто вдохновлял их и помогал выбрать правильное направление в жизни. В данном случае, на одном из муралов можно увидеть всемирно известного хоккеиста Александра Овечкина и его наставника Зинэтула Билялетдинова.
Следует отметить, что первый в России фестиваль мурального искусства под названием «Уличные галереи «Квартал наставников» (0+)» завершился в Тамбове в начале октября. Ранее уличные художники украшали многоэтажные дома портретами знаменитых спортсменов, деятелей культуры, ученых, политиков и их наставников. Следует также отметить, что самым первым муралом с государственными символами, такими как российский триколор и герб страны, стал мурал в этом проекте.
Фото: vk.com/tambovnews
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Хоккеист Александр Овечкин дал свою оценку муралу, нарисованному на одном из многоэтажных зданий в Тамбове, на котором изображены он сам и его тренер Зинэтула Билялетдинов. Спортсмен записал видео, в котором передал слова благодарности за это художественное произведение.
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