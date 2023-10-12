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В Тамбов вновь нагрянет бабье лето
После значительного понижения температуры в Тамбове снова придет теплая осень. В воскресенье ожидается подъем температуры до +19 градусов, но после этого ожидается ухудшение погоды.
В пятницу днем было +14 градусов, а в воскресенье жители Тамбова снова смогут насладиться теплой погодой, так как ожидается до +19 градусов.
Однако, согласно прогнозу, после этого температура начнет снова снижаться.
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