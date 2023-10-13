В Тамбовской области пройдет фестиваль «Красная аллея» 0 В Тамбовской области скоро начнется второй ежегодный фестиваль академического симфонического оркестра, который носит имя великого композитора Сергея Рахманинова (6+). Названный "Красная аллея", этот фестиваль запланирован на период с 17 по 22 октября и будет проходить в нескольких локациях, включая

Тамбовский «Спартак» потерпел очередное крупное поражение 0 Футбольный клуб "Спартак" из Тамбова провел свой домашний матч против команды "Космос" из Долгопрудного в рамках 13-го тура LEON-Второй Лиги Дивизиона Б.

В Тамбове произошла очередная коммунальная авария 0 Как сообщает издание «ПРАВО68» в очередной раз обнаружена утечка воды во дворе дома 149а на улице Мичуринской в Тамбове, недалеко от бассейна "Надежда". Вода начинает бить ручьем из-под земли на газоне, после чего переливается через бордюрный камень и разливается по дороге, блокируя проход в

В Мичуринском округе найдены тела четырёх человек 0 13 октября в селе Старое Хмелевое, расположенном в Мичуринском муниципальном округе, были обнаружены четыре тела без явных следов физического насилия. Эту информацию распространила пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области.

ТГТУ празднует 65-летие 0 13 октября, Тамбовский государственный технический университет отмечает свое 65-летие. Это важное событие для Тамбовской области, поскольку ТГТУ сыграло значительную роль в развитии региона. За долгие годы своей деятельности университет подготовил тысячи высококвалифицированных технических

В Тамбов вновь нагрянет бабье лето 0 После значительного понижения температуры в Тамбове снова придет теплая осень. В воскресенье ожидается подъем температуры до +19 градусов, но после этого ожидается ухудшение погоды.

Житель Мичуринского округа осуждён за незаконную охоту на косуль 0 При рассмотрении уголовного дела, возбужденного Мичуринской районной прокуратурой, суд признал 41-летнего жителя Мичуринского района виновным в совершении преступления, связанного с незаконной охотой с причинением значительного ущерба, согласно статье 258 часть 2 Уголовного кодекса Российской

Гендиректор строительной фирмы осуждён за мошенничество в особо крупном размере 0 В городе Моршанске глава строительной компании признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации за мошенничество в крупных размерах.

«Волгабас Групп» поставит Тамбову 12 автобусов 0 ООО "Волгабас Групп" из города Владимир получило контракт на поставку 12 автобусов с газовыми двигателями для города Тамбова. Эта компания стала единственным участником аукциона и не снизила начальную цену контракта, которая составляла 173,9 миллиона рублей. Сообщение об этом было опубликовано на

В Тамбове завершился сезон музыкальных вечеров у филармонии 0 Министерство культуры Тамбовской области объявило о завершении сезона музыкальных вечеров у здания филармонии. Ранее, с середины августа, каждую пятницу, субботу и воскресенье, местные и гости города собирались у филармонии, чтобы насладиться музыкой. Во время этих встреч, горожане получили

В Тамбове открыли новый филиал фонда «Защитники Отечества» 0 Филиал Государственного фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества" в Тамбовской области открыл новое место для физической и психологической реабилитации ветеранов СВО и членов их семей. Это современное учреждение находится в центре Тамбова, по адресу улица Базарная, дом 104.

Предпринимателя обвинили в присвоении бюджетные деньги на покупку квартир для детей-сирот 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительный акт в рамках уголовного дела, связанного с хищением средств из бюджета. Эту информацию распространила Генеральная прокуратура Российской Федерации. Генеральный директор ООО "Тамбовский мясной двор" Бадр Алоян предстанет перед суд по обвинениям

Начальник филиала «Госсорткомиссии» предстанет перед судом 0 Прокуратура Тамбовской области объявила, что было утверждено обвинительное заключение в рамках уголовного дела, связанного с нарушением должностных обязанностей при предоставлении земельных участков в аренду (согласно части 3 статьи 286 Уголовного Кодекса Российской Федерации). Обвинение направлено

В Мичуринске открыли мемориальную доску сержанту Горошко Евгению 0 Современная история кует новых героев. Вчерашние мальчишки встали на защиту страны и своего народа, что бы наша жизнь текла мирно и спокойно. Но за чистое небо над головой нам приходится платить немалую цену – на передовой ежедневно гибнут наши бойцы. ММО ТО ООО «РСВА» считает своим долгом

Во многие дома Тамбова еще не пришло отопление 0 В городе Тамбов, на вчерашний вечер теплоноситель был подан в 717 многоквартирных домов. Это составляет 40% от общего жилого фонда городского округа Тамбов, который получает тепло из центральных систем теплоснабжения. После доставки теплоносителя до дома, ответственность за дальнейшее обеспечение

В Тамбове выбрали «Лучшего водителя автомобильного транспорта» 0 В городе Тамбов прошла традиционная двадцать третья по счету областная программа, посвященная профессиональному мастерству водителей автотранспорта. Мероприятие было приурочено к Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, который традиционно отмечается в последнее

Управляющая компания обязана размещать ответы в системе ГИС ЖКХ 0 В рамках контроля за соблюдением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, прокуратура Ленинского района города Тамбова выявила нарушение обязанности размещения ответа на обращение жителя, связанного с управлением общим имуществом в многоквартирном доме в ГИС ЖКХ.

Жители Инжавинского округа просят властей обратить внимание на проблему утилизации куриного помета 0 Недавно в Инжавинском округе проходили публичные обсуждения по проекту ОАО «Токарёвская птицефабрика», который представлял собой новую технологию утилизации куриного помета с последующим получением органического удобрения на территории округа, - сообщает издания «Региональные известия».

Психологи из Донбасса повышают квалификацию в ТГУ 0 В ТГУ внедряется инициатива, направленная на повышение квалификации психологов из Луганской и Донецкой Народных Республик. Это часть реализации федерального проекта "Создание системы психологической поддержки населения".

В Тамбовской области пройдет «Неделя без турникетов» 0 Тамбовская область присоединилась к национальной инициативе под названием "Неделя без турникетов", призванной ознакомить школьников и студентов с работой промышленных предприятий.