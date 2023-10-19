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В Тамбове открылось новое здание налоговой службы
Вчера, 16:48
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Сегодня, 20 октября, в городе Тамбове открылось совершенно новое здание налоговой службы, теперь расположенное на севере города, по адресу Школьный проезд. Это внушительное административное сооружение состоит из шести этажей и имеет общую площадь свыше 5,9 тысяч квадратных метров.
Внутри нового здания было создано комфортное и функциональное рабочее пространство как для сотрудников налоговой службы, так и для обслуживания налогоплательщиков во всех аспектах налогообложения. Операционный зал оборудован 17 окнами для обслуживания клиентов. Кроме того, здесь также имеются офисы для сотрудников, переговорные комнаты, столовая с обеденным залом, а также вспомогательные и технические помещения.
Следует отметить, что в настоящее время идет кампания по уплате имущественных налогов, и соответствующая информация широко представлена в операционном зале нового здания.
На сегодняшний день в Тамбовской области насчитывается 12,5 тысяч юридических лиц, более 23 тысяч предпринимателей и 1,1 миллиона физических лиц, которые являются налогоплательщиками.
Фото: УФНС России по Тамбовской области
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