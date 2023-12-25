«День Тамбовской области» на форуме «Россия»: РСХБ поможет региону добиться новых успехов в АПК Комментариев: 0



Максим Егоров представил достижения и потенциал Тамбовской области. Руководитель региона подчеркнул, что главное богатство края — это люди, которые вносят достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, укрепление её технологического суверенитета. В день региона на выставке-форуме «Россия» презентовали и туристические возможности Тамбовской области. Речь шла о развитии туристической инфраструктуры, гостиничного бизнеса, детского туризма, включении в федеральные проекты.



«Россельхозбанк и Тамбовская область уже давно развивают партнерские и дружеские отношения в рамках совместных проектов по развитию агропромышленного комплекса Тамбовской области, малого и среднего предпринимательства, реализации социально значимых инвестиционных проектов и образовательных программ. Помимо прямого финансирования аграриев области в наступающем году мы планируем особое внимание уделить вопросам подготовки кадров для АПК в системе среднего образования и специализированных агроклассах в школах, оказать максимальную поддержку проектам в области селекции и в направлении развития сельского туризма. Уверен, что нас ждут новые общие успехи», – отметил заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.



В 2023 году тамбовские аграрии собрали более пяти миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, 5,7 миллиона тонн сахарной свёклы, 454 тысячи тонн сои.



Тамбовская область занимает пятое место в России по производству мяса скота и птицы в живом весе. В регионе увеличивается производство сахара, молока, сливочного и растительного масла. Продукты питания из Тамбовской области поставляют в 38 стран и на космическую орбиту: в Мичуринске производят питание для российских космонавтов. В планах увеличить сельскохозяйственное производство с помощью развития аграрной науки. Она призвана дать российским сельхозпроизводителям качественные семена и посадочный материал. Для этого в Тамбовской области имеются все необходимые возможности, сосредоточенные в единственном в стране наукограде в АПК — в Мичуринске. Здесь уже применяют передовые системы. Их Максим Егоров продемонстрировал на примере комплекса с управляемым микроклиматом, автоматизированной системой полива и досвечивания растений «Умная теплица».



В течение всего дня на стенде Тамбовской области проходила насыщенная культурно-развлекательная программа. В Доме российской кухни прошел мастер-класс по приготовлению региональных блюд. Гостям представили основные гастрономические бренды региона: тамбовскую картошку, тамбовский окорок, мичуринские яблоки.



В Музее кино амбассадор Тамбовской области, актер и режиссер Олег Фомин презентовал возрожденный фестиваль духовного кино «Десять заповедей». А в зоне культурных проектов в павильоне 75 прошла свадебная церемония, основанная на тамбовском фольклорном материале. «Выездную» регистрацию брака провели для спортсменов - боксеров Алексея Гукина и Елены Кузичевой.



Завершился День региона концертной программой «Тамбовский край – земля талантов» с участием творческих коллективов Тамбовской области, а также амбассадоров области - тенора Алексея Татаринцева, вокалиста Ивана Масленникова и балалаечницы Анастасии Тюриной.



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2SDnjdSqLbJ На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялся «День Тамбовской области» с участием Главы региона Максима Егорова и заместителя Председателя Правления РСХБ Дениса Константинова.Максим Егоров представил достижения и потенциал Тамбовской области. Руководитель региона подчеркнул, что главное богатство края — это люди, которые вносят достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, укрепление её технологического суверенитета. В день региона на выставке-форуме «Россия» презентовали и туристические возможности Тамбовской области. Речь шла о развитии туристической инфраструктуры, гостиничного бизнеса, детского туризма, включении в федеральные проекты.– отметил заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.В 2023 году тамбовские аграрии собрали более пяти миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, 5,7 миллиона тонн сахарной свёклы, 454 тысячи тонн сои.Тамбовская область занимает пятое место в России по производству мяса скота и птицы в живом весе. В регионе увеличивается производство сахара, молока, сливочного и растительного масла. Продукты питания из Тамбовской области поставляют в 38 стран и на космическую орбиту: в Мичуринске производят питание для российских космонавтов. В планах увеличить сельскохозяйственное производство с помощью развития аграрной науки. Она призвана дать российским сельхозпроизводителям качественные семена и посадочный материал. Для этого в Тамбовской области имеются все необходимые возможности, сосредоточенные в единственном в стране наукограде в АПК — в Мичуринске. Здесь уже применяют передовые системы. Их Максим Егоров продемонстрировал на примере комплекса с управляемым микроклиматом, автоматизированной системой полива и досвечивания растений «Умная теплица».В течение всего дня на стенде Тамбовской области проходила насыщенная культурно-развлекательная программа. В Доме российской кухни прошел мастер-класс по приготовлению региональных блюд. Гостям представили основные гастрономические бренды региона: тамбовскую картошку, тамбовский окорок, мичуринские яблоки.В Музее кино амбассадор Тамбовской области, актер и режиссер Олег Фомин презентовал возрожденный фестиваль духовного кино «Десять заповедей». А в зоне культурных проектов в павильоне 75 прошла свадебная церемония, основанная на тамбовском фольклорном материале. «Выездную» регистрацию брака провели для спортсменов - боксеров Алексея Гукина и Елены Кузичевой.Завершился День региона концертной программой «Тамбовский край – земля талантов» с участием творческих коллективов Тамбовской области, а также амбассадоров области - тенора Алексея Татаринцева, вокалиста Ивана Масленникова и балалаечницы Анастасии Тюриной.АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349(бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.2SDnjdSqLbJ



