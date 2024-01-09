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Тамбовские учёные разработают учебник по истории Тамбовского края
Сегодня, 14:37
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Тамбовские ученые готовят новый учебник по истории Тамбовского края для учащихся 5-7 классов. Наш регион включен в число 32 российских субъектов, где будет разработан подобный учебник.
Решено поручить создание нового учебного пособия профессорам, таким как Юрий Мизис, Валерий Канищев, Алексей Ильин, а также доцентам Владимиру Дьячкову и Андрею Алленову.
Первый учебник по краеведению в Тамбовской области был выпущен в 2007 году. С тех пор произошло множество событий, требующих отражения, и существенно изменились федеральные стандарты исторического образования. В 2024 году Минпросвещение и Российское военно-историческое общество инициировали разработку учебников по истории в регионах, и Тамбовская область уже получила федеральную поддержку для этого проекта.
Новый учебник будет подвергнут экспертизе в Институте российской истории РАН с целью проверки его соответствия федеральным государственным стандартам и будет включен в список учебников, рекомендованных Минпросвещением России.
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