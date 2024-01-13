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Следователей заинтересовало состояние в Мичуринске школы №1
Сегодня, 09:55
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Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Тамбовской области приняли решение провести проверку в связи с появлением видеозаписи, на которой отчетливо видно нарушения в состоянии здания школы №1 в Мичуринске. На записи заметен коридор с очевидными признаками утечки кровли: потолок покрыт влажными следами, а стены и окна поражены плесенью.
После обнародования указанных материалов руководитель Следственного управления по Тамбовской области, А.Н. Полшаков, поручил временно исполняющему обязанности руководителя Мичуринского межрайонного следственного отдела, П.Н. Курносову, организовать проверку в рамках уголовного производства относительно предоставления образовательных услуг в условиях, не соответствующих требованиям безопасности.
Ранее в одном из пабликов ВКонтакте Тамбова появилось видео, демонстрирующее неудовлетворительное состояние ремонта здания МБОУ ДО «Инжавинская школа искусств». Автор записи обнаружил, что свежеотремонтированный корпус лишился крыши из-за сильного ветра.
Капитальный ремонт данного объекта был проведен в рамках национального проекта «Культура» в прошлом году, общая стоимость которого превысила 20 млн рублей. Прокуратура Тамбовской области начала проверку в связи с опубликованными материалами, поскольку у сотрудников надзорного органа возникли вопросы о соблюдении законодательства в ходе выполнения национального проекта «Культура» и о расходе бюджетных средств.
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