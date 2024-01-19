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Вытрезвитель в Тамбове с филиалами может появиться уже в текущем году
Вчера, 17:41
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На 2024 год запланировано создание специализированного медицинского учреждения, ориентированного на оказание помощи жителям, находящимся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.
В документе отмечается, что необходимость в создании такого специализированного учреждения обусловлена актуальностью вопроса. На данный момент медики психоневрологических диспансеров Тамбова и Мичуринска фактически оказывают помощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, но не страдающим от заболеваний или травм. Согласно закону, граждане даже в таком неадекватном состоянии имеют право на естественное протрезвление в условиях тепла и безопасности, обеспечения спального места и первичной медицинской помощи.
В рамках проекта предполагается выделение помещений из фондов психиатрических клиник, а также найм фельдшеров, сиделок и санитаров, которые будут заботиться о перебравшихся горожанах. Бюджет тамбовского вытрезвителя, включая два филиала в Мичуринске и Моршанске, оценивается примерно в 16 миллионов рублей ежегодно. Из этой суммы 11 миллионов планируется направить на заработные платы 37 сотрудникам, остальные средства будут использованы на оплату коммунальных услуг, обеспечение безопасности и закупку моющих и дезинфекционных средств.
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