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Тамбовчане продолжают жаловаться на снежные завалы на дорогах
Сегодня, 14:15
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Тамбовчане продолжают выражать недовольство из-за проблем с очисткой снега и борьбой с гололедом. После последней оттепели неубранный снег превратился в огромные лужи, которые затем замерзли, создавая трудности для передвижения.
Местные жители сообщают о трудностях на улице Мичуринской, Северо-Западная и других, где, как отмечают, можно передвигаться только вплавь.
Жалобы также поступают от жителей западной части города, в том числе о неочищенных дворах, парковках, заваленных снегом тротуарах и автобусных остановках. Даже центральная улица Гагарина, как отмечают местные, осталась без должной очистки.
В своем Телеграм-канале глава администрации Тамбова, Максим Косенков, сообщил, что ночью проводились работы по разметке магистральных улиц и антигололедной обработке. Также осуществляется вывоз снега с дорог, по которым двигаются маршруты общественного транспорта.
По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова завалы на дорогах не только усугубляют транспортную обстановку в областном центре, затрудняют движение, но и провоцируют ДТП.
«На лицо нехватка как специализированного транспорта для уборки городских улиц, так и сотрудников. Эти проблемы нужно срочно решать», - отмечает Александров.
Не менее сложная ситуация складывается в сельских территориях Тамбовской области.
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