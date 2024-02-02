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В Тамбове еще спилят почти 400 деревьев

Сегодня, 08:53
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В Тамбове еще спилят почти 400 деревьев Администрация Тамбова планирует провести массовую вырубку 389 деревьев в областном центре, объявив их аварийными. Эти насаждения, разбросанные по 38 дворам, будут устранены «под корень». Заказ на вырубку поступил от комитета благоустройства и охраны окружающей среды администрации Тамбова. Для этого предусмотрено выделение 2,5 миллиона рублей из городского бюджета, сообщает информационный портал «68news.ru».

Победитель торгов будет ответственен за вырубку 84 деревьев с диаметром до 25 сантиметров, 291 дерева - до 75 сантиметров и 14 деревьев с диаметром до 1,5 метра. Наибольшие деревья пока еще остаются во дворе дома №70 по улице Коммунальной, №2 на Набережной, в микрорайоне Лётка и в поселке Строитель.

Фото: pxhere.com/ru
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