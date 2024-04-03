В Штабе поддержки прошла встреча с матерями участников СВО 0 Депутат Тамбовской городской Думы от партии «Единая Россия» Андрей Колпаков предоставил медикаменты и упаковки сухого душа участникам специальной военной операции. Об этой необходимости гуманитарного груза Андрею Колпакову рассказали матери тамбовских бойцов в ходе личного приема.

Элементы благоустройства в сквере на бульваре Энтузиастов в Тамбове начали рассыпаться 0 Тамбовчане обратили внимание, что вместе со снегом растаял не только асфальт, что уже стало обычным делом для Тамбова, но и бетонные урны и основания лавочек в недавно благоустроенной части бульвара Энтузиастов на участке между улицами Карла Маркса и Мичуринской.

В Мучкапском округе житель сгорел в горящей траве 0 В селе Нижнее Чуево Мучкапского муниципального округа Тамбовской области произошёл пожар: на улице Титаева вспыхнула сухая трава, о чём сообщил дознаватель Территориального отдела внутренних дел и противопожарной безопасности Мучкапского района Владимир Дружин сайту местной газеты «Мучкапские

В реку Студенец попал уранин 0 Жители Тамбова обратили внимание на изменение цвета реки Студенец. Сообщается, что в районе дома № 130 по улице Мичуринской в реку попадают ливневые стоки, окрашенные в яркий зелёный цвет.

Суд приостановил снос детского городка «Лукоморье» 0 Исполнение судебного решения о сносе детского городка «Лукоморье», расположенного на улице Набережная в Тамбове, временно приостановлено. Такое решение было принято Арбитражным судом Центрального округа в ответ на ходатайство ООО «Стинэк». Компания обратилась с кассационной жалобой на решение

В Тамбовской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад 0 2 апреля региональное управление Роспотребнадзора отмечает снижение числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Тамбовской области.

В Мичуринске прошла очередная встреча поколений 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» вот уже 25 лет занимается военно – патриотической работой с молодежью. Мы регулярно проводим встречи ветеранов боевых действий со школьниками и студентами, так как

Триумфальный спуск снова разваливается 0 Не прошло и двух лет с момента последнего ремонта, как лестница к парку Дружбы в очередной раз напомнила о своей недолговечности, - сообщает «Блокнот Тамбов».

Приостановлен выбор поставщика оборудования для реконструкции тамбовской филармонии 0 Компания «Авиационная промышленность», известная как «Авиапром», с Московского административного округа, обратилась с запросом о пересмотре результатов электронного конкурса на поставку и установку оборудования для завершения реконструкции Тамбовской филармонии. Начальная цена конкурса составляла

В Тамбовской области стартовал проект по производству беспилотных комбайнов 0 В Тамбовской области стартовал совместный проект с Белоруссией по производству беспилотных комбайнов, реализуемый на базе предприятия "Титан" в партнерстве с белорусским заводом "Гомсельмаш". Основная цель проекта заключается в импортозамещении в сфере сельскохозяйственного машиностроения и

Фирменный поезд Тамбов - Москва будет следовать ежедневно до середины декабря 0 Популярный маршрут фирменного поезда №31/32, следующего из Тамбова в Москву и обратно, сохранит свою ежедневную частоту. Согласно новому графику, отправление из Тамбова намечено на 21:20, с прибытием на Павелецкий вокзал в Москве в 6:28 утра. Обратный маршрут из столицы начнется в 22:00, а прибытие

Вначале года в Тамбовской области смертность превысила рождаемость в три раза 0 Тамбовстат опубликовал данные о естественном движении населения в январе 2024 года. В этом месяце в Тамбовской области появилось на свет 500 новорожденных, что на 18 младенцев (3,4%) меньше, чем в январе 2023 года. Одновременно смертность в регионе выросла почти на 13%, достигнув числа в 1,5 тысячи

В Тамбовской области усилят защищенность учреждений культуры, спорта и торговли 0 Глава региона Максим Егоров провел совещание областной антитеррористической комиссии, на котором были обсуждены вопросы повышения безопасности граждан во время массовых мероприятий в учреждениях культуры и спорта, а также в крупных торговых центрах.

Дом купца Аносова в Тамбове отремонтируют 0 Проектная документация на сохранение архитектурного памятника «Ансамбль усадьбы купца Аносова» на улице Советской, 66 в Тамбове была утверждена Региональным департаментом по государственной охране культурного наследия. Также внесены изменения в предыдущую документацию о ремонтных работах.

Владимир Репин назначен на новый срок 0 На тридцать девятом заседании Тамбовской областной Думы, состоявшемся сегодня, 29 марта, было принято решение о переизбрании Владимира Репина на должность Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области.

Тамбов все больше лишается своей уникальной архитектурной привлекательности 0 Город Тамбов все больше лишается своей уникальной архитектурной привлекательности в погоне за быстрым заполнением бюджета, постепенно теряя свою неповторимую идентичность. Такое мнение высказал депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров, который получил обращение жителей города

Чиновника из Тамбовской области подозревают в разглашении гостайны 0 Согласно информации, предоставленной пресс-службой областного УФСБ, житель Тамбовской области - должностное лицо, стал фигурантом уголовного дела по обвинению в разглашении государственной тайны. В результате проведённых расследований установлено, что подозреваемый, занимающий должность начальника

В реку Жигалка в Тамбове сбрасывают канализационные стоки 0 Местные жители в социальных сетях выразили недовольство из-за сброса канализационных стоков в одну из исторических рек Тамбова – Жигалку. Обратили внимание, что стоки поступают с территории строительной площадки около Ахлебиновской рощи. Специалисты из регионального министерства экологии сегодня,

УФАС включило «Стинэк» в реестр недобросовестных поставщиков 0 УФАС Тамбовской области, в ответ на жалобу Дирекции благоустройства и озеленения, внесло ООО «Стинэк» в список недобросовестных поставщиков. Это решение было вызвано решением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда о расторжении контракта на работы по благоустройству сквера по улице