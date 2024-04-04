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В конце апреля планируют открыть новую поликлинику на севере Тамбова

Сегодня, 08:20
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В конце апреля планируют открыть новую поликлинику на севере Тамбова В последних числах апреля планируется открытие новой поликлиники в северной части Тамбова. Общая площадь семиэтажного здания превышает 30 тысяч квадратных метров. Адрес новой поликлиники: Тамбов, улица Запрудная, 59а.

Это новое медицинское учреждение будет подчинено городской клинической больнице № 2 имени Архиепископа Луки, а его главным врачом назначена Марина Македонская.

В поликлинике установлено современное оборудование, большая часть которого произведена на отечественных предприятиях или в странах-партнерах России. В распоряжении учреждения будут такие важные диагностические системы, как МРТ, КТ и рентген-аппараты. Для комфорта персонала предусмотрены столовые, душевые и комнаты отдыха. А для пациентов после лечебных процедур созданы специальные комнаты, где можно отдохнуть или поменять одежду.

Фото: Алексей Бучнев
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В конце апреля планируют открыть новую поликлинику на севере Тамбова

Сегодня, 08:20
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