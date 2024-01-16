В Тамбове запретят парковаться у контейнерных площадок 0 Администрация города Тамбова поручила специализированной организации разработать схемы организации дорожного движения с использованием знаков 3.27 "Остановка запрещена" в зонах, где расположены контейнерные площадки. Это решение принято в ответ на обращение АО "Тамбовская сетевая компания" о частых

Роспотребнадзор хочет проверять табачные точки без согласования прокуратуры 0 Согласно информации, представленной газетой «Известия», Роспотребнадзор предлагает проводить внеплановые проверки по торговле табачной и никотиносодержащей продукцией без предварительного согласования с органами прокуратуры. Планируется использование индикаторов рисков из системы маркировки в

Назначен новый руководитель Росгвардии по Тамбовской области 0 На пост руководителя управления Росгвардии по Тамбовской области назначен полковник полиции Игорь Юмашев. Заместитель начальника штаба Центрального округа Росгвардии Александр Гуськов, представил нового руководителя личному составу управления. Он отметил многолетний опыт Игоря Юмашева в

Росреестр зарегистрировал новую поликлинику в Тамбове 0 Росреестр информирует о внесении в государственный кадастровый учёт и государственную регистрацию права собственности на новую поликлинику в северной части города Тамбов.

Суд вернул в прокуратуру дело о хищениях при строительстве котельных 0 Ленинский райсуд Тамбова вернул уголовное дело о хищении почти 120 миллионов рублей топ-менеджерами компании "Компьюлинк" и бывшим вице-губернатором при осуществлении проекта строительства котельных в Котовске в прокуратуру. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

На 66 избирательных участках в Тамбове установят КОИБы 0 На заседании избирательной комиссии Тамбовской области был утвержден перечень избирательных участков, где будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней в ходе выборов Президента Российской Федерации. Решено установить КОИБы на 66 избирательных участках в областном центре.

В Тамбове экоотель обустроят у пляжа «Ромашково» 0 В Тамбове у пляжа «Ромашково» в ближайшее время появится экологический отель. Планируется установить около 12 новых быстровозводимых средств размещения для отдыхающих до конца текущего года. Экоотель будет включен во второй этап благоустройства пляжной территории.

В СИЗО умер фигурант дела о мошенничестве при строительстве котельных в Котовске 0 В Следственном изоляторе Тамбова скончался 66-летний Юрий Чернышов, один из участников громкого уголовного дела, связанного с мошенничеством при строительстве котельных в Котовске. Информация об этом появилась в свете материала «Коммерсант-Черноземье», и в связи с этим фактом прокуратура и

Правительство области рапортует о снижение цен на яйца на 7% 0 В Тамбовской области наблюдается снижение цен на несколько основных продуктов, по данным заместителя Главы региона Наталии Макаревич. Согласно информации, стоимость куриных яиц снизилась на 7%, огурцов и помидоров на 5%, гречневой крупы на 2%, а пшена на 1%.

Руководителем Федерального казначейства по Тамбовской области назначен Олег Соколов 0 С 15 января 2024 года Олег Соколов приступил к исполнению обязанностей руководителя Управления Федерального казначейства по Тамбовской области, согласно информации, представленной на официальном сайте ведомства. Олег Соколов заменил на этой должности Валерия Попова, который исполнял обязанности

Прокуратура через суд требует решить проблемы жителей посёлка совхоза «Комсомолец» 0 Прокуратура Тамбовского района Тамбовской области провела дополнительную проверку в отношении бездействия местной администрации в организации необходимой инфраструктуры в застраиваемом микрорайоне. В ходе проверки были выявлены нарушения статьи 56.3 Градостроительного кодекса РФ, а также статей 24,

В Тамбове откроется выставка скульптора К. Малофеева 0 В Тамбове готовится открытие выставки (0+) работ известного и широко признанного скульптора Константина Малофеева, который в этом году отмечает свой 90-летний юбилей. Мастер стал известным благодаря созданию множества мемориалов, включая памятник Гавриилу Державину в Тамбове, скульптуру

Следователей заинтересовало состояние в Мичуринске школы №1 0 Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Тамбовской области приняли решение провести проверку в связи с появлением видеозаписи, на которой отчетливо видно нарушения в состоянии здания школы №1 в Мичуринске. На записи заметен коридор с очевидными признаками утечки

В Первомайском округе спасатель не смог пройти мимо замерзающего человека 0 Утром 5 января 20-летний сотрудник из Пожарно-спасательного центра в посёлке Первомайского, Дмитрий Шалаев, выбрал необычный маршрут домой после своей рабочей смены, что в итоге стало решающим моментом в спасении человеческой жизни.

Жильцы по пр. Запрудный, 10: «Живешь как на улице» 0 В конце прошлого года мы сообщали о трудностях, связанных с жилым домом № 10 по пр. Запрудный в городе Тамбове, которые могли привести к отсутствию горячей воды и отопления. С приходом сильных морозов ситуация ухудшилась.

Белгородские дети прибывают в Тамбовскую область 0 12 января в Тамбов прибыли молодые жители из Белгорода. Встреча произошла на железнодорожном вокзале, после чего они были направлены на автобусах в спортивно-оздоровительный лагерь "Тамбовский Артек".

В Тамбовской области планируют открыть 19 школьных театров 0 В Тамбовской области активно воплощается федеральный проект «Успех каждого ребенка», в рамках нацпроекта «Образование», направленный на создание дополнительных образовательных возможностей для детей. По информации пресс-службы регионального правительства, в 2024 году планируется запустить новые

Жители Тамбова жалуются на температурные качели от 17 до 30 °С 0 На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы лидер фракции КПРФ Артем Александров, обратил внимание администрации города на проблемы в системе теплоснабжения в Тамбове, в ответ на многочисленные жалобы горожан.

В Тамбовской области увеличится максимальный тариф на услуги пригородных поездов 0 В Тамбовской области утверждены новые тарифы на проезд в пригородном железнодорожном транспорте компании «Черноземье». Региональный департамент цен и тарифов опубликовал приказ, устанавливающий изменения в стоимость услуги перевозки пассажиров.

Оксана Муравьёва покинула должность директора «Новый век» 0 С 12 января, должность генерального директора Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Телевизионная и радиовещательная компания Тамбовская губерния», более известного как телекомпания «Новый век», осталась вакантной. И.о. гендиректора, Оксана Муравьёва, приняла решение