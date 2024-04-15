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» » Екатерина Мизулина посетит Тамбовскую область

Екатерина Мизулина посетит Тамбовскую область

Вчера, 10:18
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Екатерина Мизулина, Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России, объявила о своем визите в Тамбов в своем личном телеграм-канале.

По ее сообщению, она планирует встречу с молодежью региона, которая предварительно состоится завтра, 17 апреля.
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