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Нападавших «Сытном Базаре» хулиганов оштрафовали по 500 рублей
Сегодня, 08:56
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Появились новые подробности о нашумевшем деле о хулиганстве на «Сытном базаре» в Тамбове. По информации «Вести Тамбов», ссылаясь на правоохранительные органы, четыре человека оштрафованы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), сумма штрафов составила 500 рублей.
Все оштрафованные оказались представителями субэтноса курдов — езидов. Ещё четверо участников инцидента — несовершеннолетние, с ними будет разбираться комиссия по делам несовершеннолетних (ПДН), информация уже направлена туда. Возраст участников конфликта варьируется от 12 до 38 лет, сообщили в региональном УМВД.
Ранее тамбовские следователи инициировали проверку после распространения в соцсетях видеоролика с агрессивной толпой парней. На записи от 2 июня видно, как восемь человек окружили работника торгового центра и пытались его избить, однако он давал отпор. Как выяснилось, конфликт начался после того, как сотрудник магазина сделал подросткам замечание за беспорядок в туалете. Те вызвали знакомых постарше, чтобы разобраться с мужчиной.
Сейчас следователи установили всех участников конфликта и продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. На днях делом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, который поручил руководителю СУ СК по Тамбовской области Александру Полшакову представить доклад о ходе проведения проверки.
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