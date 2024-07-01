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Министерство образования области проведет расследование после выступления выпускницы медколледжа

Вчера, 10:53
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Министр образования и науки пообещала провести расследование после эмоциональной речи выпускницы Тамбовского областного медицинского колледжа. Татьяна Котельникова признала, что слова Дарьи Петруниной вызвали широкий резонанс среди тамбовчан и проигнорировать видеозапись невозможно.

Выступление на церемонии вручения дипломов активно обсуждалось в социальных сетях. Дарья Петрунина, начав свою речь с поздравлений и благодарностей, неожиданно перешла к критике учебного заведения и непрофессионализма его преподавателей. Она отметила, что студентов, обучающихся на лаборантов, всегда относились предвзято и несерьезно, не проводили для них посвящения, а некоторые пары ставили на поздний вечер. Девушки из их группы не могли участвовать в конкурсах талантов. Некоторые преподаватели, по словам выпускницы, вообще вспомнили про студентов только на выпускных экзаменах. Её также расстроило, что комиссию волновал больше не уровень её знаний, а последующие отзывы о колледже.

Дарья разочаровалась не только в учебном заведении, но и в профессии. Завершая своё выступление, она произнесла: «Не идите работать в медицину после медицинского колледжа — берегите себя и своих близких. Меня зовут Петрунина Дарья и я поступала в тамбовский областной медицинский колледж, а закончила шарагу». Речь выпускницы вызвала бурную реакцию слушателей, что говорит о том, что её мнение разделяют и другие.

В речи Дарьи нашлось место и для тёплых слов. Она поблагодарила некоторых преподавателей за честность и справедливость, за желание помочь студентам, а также выделила старосту группы, которая взяла на себя обязанности классного руководителя и куратора.

Министерство образования и науки отреагировало довольно сдержанно. В сообщении на личной странице Татьяны Котельниковой «ВКонтакте» о конкретных мерах не упоминалось. Котельникова предоставила краткую историческую справку о колледже и анонсировала проверку, а также заявила, что лично обсудит с Дарьей озвученные проблемы. Следует отметить, что директор колледжа Евгений Лапочкин является мужем бывшей главы тамбовского облздрава Марины Лапочкиной, осужденной в конце прошлого года за превышение должностных полномочий.
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