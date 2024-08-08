Домкомы Тамбова предложили избирать руководителей советов микрорайонов путем голосования Комментариев: 0



Главным вопросом на повестке дня было обсуждение предложений по новому составу совета и выбора его руководства. В ходе заседания выяснилось, что большинство председателей домовых комитетов выражают недовольство отсутствием права решающего голоса при выборе председателя совета микрорайона. Это решение, как оказалось, принимает глава городской администрации, а не сами жители микрорайона.



Сегодня советы микрорайонов в основном действуют как структуры, подконтрольные администрации, что вызывает критику со стороны местных жителей и депутатов. Руководитель фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе Артем Александров считает, что такая система нуждается в серьезных переменах. По его мнению, жители должны иметь право на решающий голос в принятии решений, и положение о совете микрорайона следует существенно пересмотреть. В идеале, советы должны быть сформированы не при конкретной административной структуре, а на уровне муниципального образования, с обязательным учетом мнения горожан при утверждении положений городской Думой.



«Пока жители лишены права выбирать своего председателя, сложно назвать эту структуру по-настоящему общественной. Когда решение этого вопроса передается администрации, это не идет на пользу ни развитию территорий, ни решению местных проблем. В текущем виде совет остается лишь инструментом администрации», — подчеркнул депутат Александров.



Большинство участников заседания, среди которых были и три депутата Тамбовской городской Думы, поддержали кандидатуру Ильи Жаринова на должность председателя совета микрорайона «Вознесенский». Также в список кандидатов были включены другие активные председатели домовых комитетов. 8 августа состоялось первое заседание обновленного совета микрорайона «Вознесенский» в Тамбове, который был сформирован на базе расформированных ранее советов. В состав нового совета вошли не только территории пятого избирательного округа, но и ряд других районов, включая часть микрорайона «ТЭЦ».Главным вопросом на повестке дня было обсуждение предложений по новому составу совета и выбора его руководства. В ходе заседания выяснилось, что большинство председателей домовых комитетов выражают недовольство отсутствием права решающего голоса при выборе председателя совета микрорайона. Это решение, как оказалось, принимает глава городской администрации, а не сами жители микрорайона.Сегодня советы микрорайонов в основном действуют как структуры, подконтрольные администрации, что вызывает критику со стороны местных жителей и депутатов. Руководитель фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе Артем Александров считает, что такая система нуждается в серьезных переменах. По его мнению, жители должны иметь право на решающий голос в принятии решений, и положение о совете микрорайона следует существенно пересмотреть. В идеале, советы должны быть сформированы не при конкретной административной структуре, а на уровне муниципального образования, с обязательным учетом мнения горожан при утверждении положений городской Думой.подчеркнул депутат Александров.Большинство участников заседания, среди которых были и три депутата Тамбовской городской Думы, поддержали кандидатуру Ильи Жаринова на должность председателя совета микрорайона «Вознесенский». Также в список кандидатов были включены другие активные председатели домовых комитетов.



