Тамбов может вернуть троллейбусы: направлен запрос на федеральное финансирование Комментариев: 0



В случае одобрения на федеральном уровне в Тамбове планируется восстановить троллейбусное сообщение. Для этого потребуется ремонт и замена контактной сети и опор, реконструкция тяговых подстанций, приобретение новых троллейбусов и модернизация ремонтной базы.



Сегодня троллейбусы курсируют только в центральной части города, так как в других районах большая часть контактной сети была демонтирована и продана. В сентябре 2023 года депутаты Тамбовской городской Думы приняли решение о списании контактных сетей, находящихся в ведении МУП «Тамбовгортранс». В частности, контактная сеть на улице Бастионной была признана непригодной и подлежащей демонтажу.



Ранее в декабре 2023 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить дело, связанное с разрушением троллейбусной инфраструктуры в Тамбове, но позже оно было закрыто.



Фракция КПРФ в Тамбовской городской Думе, возглавляемая Артемом Александровым, много лет выступает за сохранение и восстановление троллейбусного движения. Александров считает, что улучшение качества общественного транспорта, включая возрождение троллейбусов, должно быть приоритетом для города, а переход на электробусы, который уже рассматривался и оказался дорогостоящим, не оправдан в текущих условиях.



Фото: Алексей Бучнев (ТОП 68) В Тамбове рассматривается возможность возобновления полноценного троллейбусного движения. Глава администрации города Максим Косенков сообщил, что в Министерство транспорта РФ направлено обращение с просьбой включить Тамбов в новую федеральную программу по развитию городского наземного электрического транспорта. Ранее Косенков считал проект нереализуемым и нерентабельным.В случае одобрения на федеральном уровне в Тамбове планируется восстановить троллейбусное сообщение. Для этого потребуется ремонт и замена контактной сети и опор, реконструкция тяговых подстанций, приобретение новых троллейбусов и модернизация ремонтной базы.Сегодня троллейбусы курсируют только в центральной части города, так как в других районах большая часть контактной сети была демонтирована и продана. В сентябре 2023 года депутаты Тамбовской городской Думы приняли решение о списании контактных сетей, находящихся в ведении МУП «Тамбовгортранс». В частности, контактная сеть на улице Бастионной была признана непригодной и подлежащей демонтажу.Ранее в декабре 2023 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить дело, связанное с разрушением троллейбусной инфраструктуры в Тамбове, но позже оно было закрыто.Фракция КПРФ в Тамбовской городской Думе, возглавляемая Артемом Александровым, много лет выступает за сохранение и восстановление троллейбусного движения. Александров считает, что улучшение качества общественного транспорта, включая возрождение троллейбусов, должно быть приоритетом для города, а переход на электробусы, который уже рассматривался и оказался дорогостоящим, не оправдан в текущих условиях.Фото: Алексей Бучнев (ТОП 68)



