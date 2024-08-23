Администрация Тамбова предпринимает новую попытку благоустроить сквер «Гармония» 0 Администрация Тамбова вновь ищет подрядчика для благоустройства сквера «Гармония», расположенного на углу улиц Советская и Лермонтовская. Предыдущий контракт с липецкой компанией ООО «СУ 1» был расторгнут по соглашению сторон 14 августа, спустя около полутора месяцев после его заключения. Тогда

В Тамбове хотят взять полмиллиарда рублей в кредит под 20,47% годовых 0 Администрация Тамбова планирует взять два кредита на общую сумму 500 миллионов рублей для погашения существующих долговых обязательств. Для определения кредитных организаций, которые предоставят кредиты, будут проведены аукционы, извещения о которых уже размещены в Единой информационной системе

УМВД России по Тамбовской области аннулировало гражданство двух натурализованных граждан 0 УМВД России по Тамбовской области аннулировало российское гражданство двух натурализованных граждан на основании их осуждения за преступления, связанные с незаконными действиями с наркотическими средствами. Решение принято в соответствии с Федеральным законом № 138-ФЗ «О гражданстве Российской

Администрации Тамбова дали 12 месяцев на ликвидацию свалки 0 Ленинский районный суд Тамбова обязал администрацию города ликвидировать несанкционированную свалку в районе улиц Бастионной и Авиационной в течение одного года. Это решение было подтверждено Тамбовским областным судом после апелляционной жалобы, поданной городскими властями.

Ремонт здания школы №35 в Тамбове выполнили наполовину 0 В Тамбовской области активно продолжается капитальный ремонт 27 школ, включая школу №35 в Тамбове. Это учебное заведение, построенное в 1964 году и рассчитанное на 1780 учеников, впервые за шесть десятилетий получает столь масштабное обновление. В рамках программы «Модернизация школьных систем

В Мичуринске здание университета продали за 12,5 млн рублей 0 В Мичуринске аграрный университет продал на электронном аукционе одно из своих административных зданий, расположенное на улице Филиппова, 57. Это старинное двухэтажное сооружение площадью 1,3 тысячи квадратных метров, вместе с прилегающим земельным участком площадью 0,28 га, было продано за 12,5

Парень из Мичуринского муниципального округа спас женщину при пожаре 0 В посёлке Зелёный Гай Мичуринского округа Тамбовской области 18-летний местный житель Денис Балалыкин спас женщину во время пожара. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тамбовской области, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём, что привело к пожару в соседнем доме.

В Тамбовской области нашли овёс, отравленный пестицидами 0 Территориальное управление Россельхознадзора выявило нарушения у сельхозпроизводителей Тамбовского округа в ходе июньской проверки. Были взяты пробы кукурузы, подсолнечника, свеклы, овса и рапса с территории общей площадью 6 тысяч гектаров. Лабораторные испытания показали наличие остаточных

Более 60 рублей млн могли присвоить руководители ресурсоснабжающих организаций в Первомайском округе 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Нвера Варданяна, бывшего учредителя ООО «Птэк», и Алексея Сухорукова, бывшего генерального директора ООО «Интэко». Они обвиняются в злоупотреблении полномочиями и организации злоупотребления полномочиями,

На севере Тамбова обнаружена несанкционированная свалка строительных отходов 0 Даже после публикаций в СМИ незаконные свалки строительных отходов в Майском продолжают расти. Глава регионального министерства экологии Алла Албегова на своих страницах в социальных сетях сообщила, что отходы всё ещё свозятся на несанкционированную свалку в этом районе на севере Тамбова. Она

Директор организации предстал перед судом за мошенничество 0 В Тамбовском округе суд вынес приговор директору общества с ограниченной ответственностью за мошенничество, сообщает объединённая пресс-служба судов области.

Усадьбу Андрея Чичерина в Тамбове повторно выставили на торги за 1 рубль 0 В Тамбове снова выставлен на торги объект культурного наследия регионального значения на улице Советской, сообщает «ГИС Торги». Приём заявок начнётся 21 августа и продлится до 16 сентября.

В Петровском округе водитель фуры уснул, что привело к ДТП 0 На 342-м километре автодороги «Орёл − Ливны − Елец − Липецк − Тамбов» в Петровском округе ночью произошло ДТП, сообщает Госавтоинспекция Тамбовской области.

В Тамбовской области хотят создать две новые особо охраняемые территории 0 В Тамбовской области планируется создание двух новых особо охраняемых природных территорий в этом году. Об этом на совещании в Правительстве области сообщил руководитель Дирекции особо охраняемых природных территорий Александр Пантелеев. В настоящее время под охраной дирекции находятся

ФАС запретила расширения известных торговых сетей в ряде муниципалитетов 0 Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) запретило продовольственным ритейлерам «Пятёрочка» и «Магнит» открывать новые магазины в ряде муниципалитетов региона. Причиной запрета стало превышение этими сетями допустимой доли рынка, которая по законодательству не должна превышать

По требованию председателя СКР проверят как электровелосипедист сбил ребёнка в Тамбове 0 Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование инцидента, в котором мужчина на электровелосипеде сбил восьмилетнего мальчика в Тамбове.

Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование уголовного дела, связанного с закрытием троллейбусных линий 0 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возобновить расследование уголовного дела, связанного с халатностью должностных лиц администрации Тамбова при закрытии троллейбусных линий (ст. 293 УК РФ). Ранее дело уже возбуждали, но затем закрыли. Повторное внимание к

РСХБ зафиксировал рост спроса на памятные монеты 0 В 2024 году РСХБ зафиксировал рост интереса россиян к памятным монетам. С начала года было продано монет на 39 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными стали серебряные монеты Банка России серии «Спорт» и «Легенды и сказки народов России».

Годовая инфляция в Тамбовской области в июле 2024 года достигла 9% 0 Годовая инфляция в Тамбовской области в июле 2024 года достигла 9%, что выше уровня июня, когда инфляция составляла 7,62%. По данным регионального отделения Банка России, индекс потребительских цен в регионе за месяц вырос на 1,7%, а с начала года на 5,32%.

В Тамбовском округе сожгли гектар дикорастущей конопли 0 15 августа в ходе операции «Мак» сотрудники Россельхознадзора и наркоконтроля выявили дикорастущие заросли конопли на участке в селе Богословка Тамбовского муниципального округа. Растения, занимавшие площадь около 1 гектара, были уничтожены путем скашивания и сжигания, чтобы предотвратить их