Россельхозбанк направил на поддержку АПК Тамбовской области 11 млрд рублей 0 С начала 2024 года Россельхозбанк направил на поддержку аграриев Тамбовской области 11 млрд рублей, что в 2,1 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Ремонт на улице Полынковской: на 40% выполнены работы и начато строительство парковки у школы №11 0 В Тамбове продолжается активный дорожный ремонт на улице Полынковской. На участке от улицы Гастелло до Авиационной уже уложен выравнивающий слой асфальта и установлены новые бордюрные камни. В настоящий момент подрядчик продолжает работы по укладке основного асфальтного покрытия. По данным

Более 20 учителей из Тамбова обучились работе с беспилотниками 0 В Тамбове в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в пяти школах будут открыты специализированные классы, где учащиеся смогут изучать, конструировать и моделировать беспилотные летательные аппараты. Эти школы — № 1, 2, 14,

В Мичуринске задержали продавца, похитившего полмиллиона рублей из кассы магазина 0 В Мичуринске сотрудники ОМВД задержали мужчину, подозреваемого в краже крупной суммы денег из кассы магазина на улице Интернациональной. Установлено, что 524 тысячи рублей похитил 31-летний продавец, который работал в этом магазине более десяти лет и пользовался доверием руководства.

В Тамбове произошло ДТП со смертельным исходом 0 В Тамбове на пересечении улиц Октябрьской и Карла Маркса произошла смертельная авария. В 3 часа ночи 28 августа Lada Largus столкнулась с грузовиком «ГАЗон NEXT». По предварительным данным, Lada двигалась по улице Карла Маркса и, по неустановленной пока причине, врезалась в грузовик. В результате

ФСБ задержала гражданина, который планировал диверсии на железных дорогах 0 Сотрудники УФСБ по Тамбовской области возбудили уголовное дело о подготовке к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ) против жителя Тамбова 1992 года рождения, задержанного в конце июля. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий, когда

«Амбер Талвис» передали в доход России 0 Акции алкогольного магната Юрия Шефлера, владельца нескольких заводов, включая один в Тамбовской области, были переданы в доход России. Как сообщает РИА Новости, судебные приставы перевели на счёт Федерального агентства по управлению государственным имуществом более 90 тысяч акций и 100% долей в

В Тамбове снова загорелся исторический дом Венедиктова 0 В Тамбове вновь произошёл пожар в историческом доме купца Венедиктова, расположенном на пересечении улиц Интернациональной и Красной. Возгорание случилось вечером в воскресенье, 25 августа, примерно в 20:00. Огонь быстро охватил второй этаж западного крыла здания. По данным МЧС, пожарным удалось

Подрядчика, ремонтировавшего ул. Советская в Тамбове обвиняют в мошенничестве 0 Прокуратура Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве на сумму более 8 миллионов рублей при ремонте автомобильной дороги на улице Советской в 2022 году. Обвинение предъявлено бывшему генеральному директору подрядной организации ООО «Строй НЭС-АБ». Его обвиняют по

Администрация Тамбова предпринимает новую попытку благоустроить сквер «Гармония» 0 Администрация Тамбова вновь ищет подрядчика для благоустройства сквера «Гармония», расположенного на углу улиц Советская и Лермонтовская. Предыдущий контракт с липецкой компанией ООО «СУ 1» был расторгнут по соглашению сторон 14 августа, спустя около полутора месяцев после его заключения. Тогда

В Тамбове хотят взять полмиллиарда рублей в кредит под 20,47% годовых 0 Администрация Тамбова планирует взять два кредита на общую сумму 500 миллионов рублей для погашения существующих долговых обязательств. Для определения кредитных организаций, которые предоставят кредиты, будут проведены аукционы, извещения о которых уже размещены в Единой информационной системе

УМВД России по Тамбовской области аннулировало гражданство двух натурализованных граждан 0 УМВД России по Тамбовской области аннулировало российское гражданство двух натурализованных граждан на основании их осуждения за преступления, связанные с незаконными действиями с наркотическими средствами. Решение принято в соответствии с Федеральным законом № 138-ФЗ «О гражданстве Российской

Администрации Тамбова дали 12 месяцев на ликвидацию свалки 0 Ленинский районный суд Тамбова обязал администрацию города ликвидировать несанкционированную свалку в районе улиц Бастионной и Авиационной в течение одного года. Это решение было подтверждено Тамбовским областным судом после апелляционной жалобы, поданной городскими властями.

Ремонт здания школы №35 в Тамбове выполнили наполовину 0 В Тамбовской области активно продолжается капитальный ремонт 27 школ, включая школу №35 в Тамбове. Это учебное заведение, построенное в 1964 году и рассчитанное на 1780 учеников, впервые за шесть десятилетий получает столь масштабное обновление. В рамках программы «Модернизация школьных систем

В Мичуринске здание университета продали за 12,5 млн рублей 0 В Мичуринске аграрный университет продал на электронном аукционе одно из своих административных зданий, расположенное на улице Филиппова, 57. Это старинное двухэтажное сооружение площадью 1,3 тысячи квадратных метров, вместе с прилегающим земельным участком площадью 0,28 га, было продано за 12,5

Парень из Мичуринского муниципального округа спас женщину при пожаре 0 В посёлке Зелёный Гай Мичуринского округа Тамбовской области 18-летний местный житель Денис Балалыкин спас женщину во время пожара. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тамбовской области, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём, что привело к пожару в соседнем доме.

В Тамбовской области нашли овёс, отравленный пестицидами 0 Территориальное управление Россельхознадзора выявило нарушения у сельхозпроизводителей Тамбовского округа в ходе июньской проверки. Были взяты пробы кукурузы, подсолнечника, свеклы, овса и рапса с территории общей площадью 6 тысяч гектаров. Лабораторные испытания показали наличие остаточных

Более 60 рублей млн могли присвоить руководители ресурсоснабжающих организаций в Первомайском округе 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Нвера Варданяна, бывшего учредителя ООО «Птэк», и Алексея Сухорукова, бывшего генерального директора ООО «Интэко». Они обвиняются в злоупотреблении полномочиями и организации злоупотребления полномочиями,

На севере Тамбова обнаружена несанкционированная свалка строительных отходов 0 Даже после публикаций в СМИ незаконные свалки строительных отходов в Майском продолжают расти. Глава регионального министерства экологии Алла Албегова на своих страницах в социальных сетях сообщила, что отходы всё ещё свозятся на несанкционированную свалку в этом районе на севере Тамбова. Она

Директор организации предстал перед судом за мошенничество 0 В Тамбовском округе суд вынес приговор директору общества с ограниченной ответственностью за мошенничество, сообщает объединённая пресс-служба судов области.