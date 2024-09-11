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В Тамбове микрофинансовую компанию оштрафовали за отправку угроз в SMS-сообщениях
В Тамбове микрофинансовую компанию оштрафовали за отправку угроз в SMS-сообщениях, о чём сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).
Житель города получил сообщение с требованием немедленной оплаты долга, причём номер отправителя был скрыт. Мужчина подал жалобу в отдел судебных приставов. В ходе проверки выяснилось, что содержание сообщения имело угрожающий характер, что является нарушением законодательства. Удалось установить как название компании, так и личность сотрудника, отправившего сообщение.
За нарушение закона о защите прав граждан при взыскании долгов организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей.
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В Тамбове микрофинансовую компанию оштрафовали за отправку угроз в SMS-сообщениях, о чём сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).
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