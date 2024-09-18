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Жители дома на улице Чичканова, 131 продолжают бороться за возрождение аллеи Стегачёва

Сегодня, 10:29
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Жители дома на улице Чичканова, 131 продолжают бороться за возрождение аллеи СтегачёваЖители дома на улице Чичканова, 131 продолжают бороться за возрождение аллеи Стегачёва, заложенной много лет назад известным кондитером Константином Стегачёвым при поддержке курсантов училища химической защиты. Долгое время аллея была ухоженной, деревья содержались в порядке, а территория оставалась чистой и приятной для прогулок.

Несколько лет назад часть этой территории привлекла внимание коммерческих структур, которые захотели использовать её для застройки. Более того, планировалось занять часть парковки, прилегающей к дому. Жители считают, что коммерсанты получили поддержку администрации города, поскольку выяснилось, что участок был передан из муниципальной собственности в частную с нарушениями законодательства. Несмотря на возмущение жильцов, городские власти долгое время не предпринимали конкретных действий по восстановлению зелёной зоны.

Вопрос о сохранении аллеи неоднократно обсуждался на разных уровнях, включая заседания с участием СМИ и активистов, таких как «ПРАВО68», но не был решён. Проблему также поднимали на «Зелёной площадке» 3 сентября, а 17 сентября начался демонтаж ограждения вокруг участка, который предполагался под коммерческую застройку, а также уборка мусора.

Депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров, ранее критиковал ситуацию, заявляя, что проблему можно было бы решить, если бы власти встали на сторону граждан и закона. Он отмечал, что договор на продажу участка был заключён с нарушениями, и его ещё несколько лет назад можно было расторгнуть. Александров подчёркивал, что эта ситуация отражает более широкие градостроительные проблемы, которые остаются нерешёнными, несмотря на смену руководителей города и региона.

Жители дома сообщили, что заместитель главы администрации Тамбова Наталья Трунова пояснила: руководитель комитета земельных отношений Климцов К.В. договорился с собственником участка о сносе забора и приведении территории в порядок. На данный момент у собственника нет планов по использованию этого участка.

Жильцы надеются, что демонтаж ограждения и очистка территории — это шаг в сторону восстановления аллеи Стегачёва и возрождения зелёной зоны.
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