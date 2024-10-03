В двух районах Тамбовской области введён режим ЧС из-за пожаров: пострадавшие получат компенсации 0 В поселке Тихий угол Тамбовского муниципального округа и селе Шапкино Мучкапского округа объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в Правительстве Тамбовской области. Это решение было принято местными администрациями для поддержки граждан, пострадавших от разрушительных пожаров.

Тамбов наслаждается последними тёплыми днями, ожидается похолодание и дожди на выходных 0 Сегодня, 4 октября, в Тамбове сохраняется тёплая погода с температурой воздуха до +22 градусов и преимущественно без осадков. Ветер южной четверти достигает 6-11 м/с. К ночи температура снизится до +13 градусов.

В Тамбове стартовал осенний месячник по благоустройству и уборке общественных территорий 0 С 1 по 31 октября в Тамбове проходит традиционный осенний месячник по благоустройству, в рамках которого общественные территории, парки, скверы и дворы города готовят к зиме. Администрация города приглашает жителей, работников предприятий и владельцев торговых точек принять участие в субботниках,

Максим Егоров объявил дисциплинарные взыскания за проблемы с вывозом отходов и взаимодействием ведомств 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров объявил дисциплинарные взыскания в отношении заместителя главы региона Евгения Зименко, министра ТЭК и ЖКХ Елены Бабиковой и главы Рассказовского муниципального округа Алексея Позднякова. Причиной стали недостатки в межведомственном взаимодействии в

Гуманитарная помощь для фронта: вклад Мичуринского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана 0 С начала специальной военной операции по всей стране организован сбор гуманитарной помощи для наших солдат. Государственные и общественные организации, индивидуальные предприниматели, волонтеры и просто неравнодушные граждане собирают и отправляют на фронт все самое необходимое.

В Тамбовской области установили подозреваемого в поджоге травы 0 Сотрудники МОМВД России «Уваровский» установили личность жителя села Шапкино, который поджёг сухую траву. Огонь, подхваченный ветром, распространился на несколько жилых домов, в результате чего сгорели 10 жилых домов и 25 нежилых строений.

Тамбовавтодор объявил конкурс на 1,9 млрд рублей для установки систем фиксации нарушений ПДД 0 Областное казённое учреждение «Тамбовавтодор» объявило конкурс на выбор подрядчика для установки и обслуживания автоматических систем фиксации нарушений ПДД. Начальная стоимость контракта составляет 1,9 миллиарда рублей.

Мичуринск чтит своих героев: баннеры в память о ветеранах локальных войн появились на улицах города 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжает вести работу по уличной агитации. Наша ветеранская организация считает своим долгом размещать на улицах города и округа баннеры с изображением наших героев –

Закрытие мусорного полигона в Уварово усложнило ситуацию с утилизацией отходов в Тамбовской области 0 1 октября мусорный полигон в Уварово прекратил свою работу, исчерпав проектную мощность. Это уже третий полигон в регионе, закрывшийся за последние два года. Все три объекта эксплуатировало ООО «КомЭк», известное своими скандальными ситуациями.

Благоустройство Пионерского парка в Тамбове: работы не завершены, несмотря на продление сроков 0 Жители Тамбова продолжают задаваться вопросом о сроках завершения благоустройства Пионерского парка, обращаясь к главе администрации Максиму Косенкову и главе региона Максиму Егорову. Первоначально работы по благоустройству должны были завершиться к 31 июля, однако на данный момент парк по-прежнему

Сергей Гавриш назначен председателем Староюрьевского районного суда Тамбовской области 0 Президент России Владимир Путин своим указом утвердил назначение Сергея Гавриша на должность председателя Староюрьевского районного суда Тамбовской области. Гавриш, который занимает эту должность уже шесть лет, продолжит руководить судом. Соответствующий указ был опубликован на портале правовой

В Моршанске продолжается капитальный ремонт плотины на Цне: завершение планируется досрочно 0 В Моршанске активно ведутся работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на реке Цна. В настоящее время осуществляется армирование устоев плотины в верхнем бьефе, где вода примыкает к плотине, и готовится бетонно-монолитное строительство. Также произведено сверление отверстий под

В Тамбове 3 и 4 октября пройдут учения по гражданской обороне 0 3 и 4 октября на территории Тамбова будут проходить штабные учения по гражданской обороне. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в рамках тренировки будет отрабатываться выдвижение аварийно-спасательных формирований в район условной чрезвычайной ситуации, а также действия по её

Тамбовстат: задолженность по зарплате в Тамбовской области превысила 5,4 млн рублей 0 Согласно данным Тамбовстата, задолженность по заработной плате на предприятиях Тамбовской области на 1 сентября составила 5 454 000 рублей. Проблемы с выплатами возникли в управляющих компаниях, обрабатывающих производствах и на некоторых предприятиях областного центра.

В Тамбовской области продолжается тушение лесного пожара, жители нескольких посёлков готовы к эвакуации 0 В посёлке Тригуляй, который входит в городской округ Тамбов, с 27 сентября продолжаются работы по тушению масштабного лесного пожара. По данным областного правительства, площадь возгорания достигла 645 гектаров. Жителей населённых пунктов Тригуляй, Рада, Новая Ляда и Красные Казармы подготовили к

В Тамбове Россельхозбанк поддержал легкоатлетический кросс «Державинская миля» 0 В Тамбове при поддержке Россельхозбанка состоялся забег «Державинская миля – 2024», который традиционно проводит ТГУ им. Г.Р. Державина. Забег был приурочен к 87-летию образования Тамбовской области, в нем приняли участие не только студенты, педагоги и сотрудники вуза, но и школьники,

Максим Егоров поздравил жителей Новоайдарского округа ЛНР с годовщиной принятия в состав России 0 30 сентября исполнилось два года со дня принятия в состав Российской Федерации Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. С этой знаменательной датой жителей Новоайдарского округа ЛНР поздравил Глава Тамбовской области Максим Егоров.

Недостроенную школу в Тамбове пытаются продать за 37 миллионов рублей 0 Недостроенная школа в микрорайоне Ласки города Тамбова снова выставлена на торги, на этот раз за 37 миллионов рублей. Объект, расположенный на улице Чкалова, 57, принадлежит городу и уже четырежды пытался найти покупателя, но все предыдущие аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок. Новый

В западной части Тамбова восстановлено водоснабжение после аварии на водоводе 0 Жители западной части Тамбова столкнулись с пониженным давлением холодной воды из-за аварии на сборном водоводе диаметром 300 мм, питающем систему от скважин ВЗУ-4. Течь, обнаруженная на водоводе, привела к необходимости проведения аварийно-восстановительных работ, которые длились в течение дня.

В Притамбовье обострилась ситуация с отсутствием дороги к жилым домам 0 Жители села Большая Липовица Тамбовского округа обратились к Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области Владимиру Репину с просьбой решить проблему транспортной доступности улицы Малая Липовица. На данный момент попасть на эту улицу можно только через сельскохозяйственное поле по