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В Тамбовской области в 2024 году проведут кадастровые работы на 16 тысячах объектов недвижимости
Сегодня, 10:46
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На еженедельном оперативном совещании под руководством Главы Тамбовской области Максима Егорова руководитель регионального управления Росреестра Татьяна Воякина представила планы по проведению кадастровых работ в 2024 году. Комплексные работы охватят 74 кадастровых квартала в Тамбове и Тамбовском муниципальном округе, включая садоводческие товарищества, и затронут более 16 тысяч объектов недвижимости.
Заказчиком работ выступает региональное Министерство имущественных отношений и государственного заказа. На выполнение работ выделено более 2,5 млн рублей из областного и федерального бюджетов.
Татьяна Воякина подчеркнула, что весь процесс проведения кадастровых работ строго регламентирован федеральным законодательством. Включает он согласительные комиссии и публичные слушания по предварительным кадастровым планам. Все работы должны быть завершены до 1 декабря текущего года.
Комплексные кадастровые работы отличаются от обычных тем, что они охватывают все земельные участки в пределах одного или нескольких кварталов, создавая карту-план территории для внесения данных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Максим Егоров отметил, что областные власти совместно с Росреестром и Роскадастром работают над реализацией госпрограммы «Национальная система пространственных данных», которая направлена на вовлечение объектов недвижимости в экономический оборот и выявление правообладателей ранее учтённых объектов.
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