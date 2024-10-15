Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Мудрость подобна черепаховому супу – не всякому доступна.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбовском гарнизонном суде началось рассмотрение дела бывшего командующего 58-й армией генерала Попова

Бывшего директора «Первомайскхиммаш» планируют привлечь к субсидиарной ответственности по долгам на 279,6 млн рублей

В Тамбове ушёл из жизни известный архитектор и преподаватель Александр Куликов

В Тамбове отметили 155-летие Махатмы Ганди памятным вечером в Краеведческом музее

Благоустройство Пионерского парка в Тамбове: работы не завершены, несмотря на продление сроков

Суд приговорил троих мужчин к лишению свободы за похищение девушки в Тамбовской области

Состоялась областная военно–спортивная игра «В зоне повышенного внимания»

В области почтили память Героя Советского Союза Зои Космодемьянской

Жители Тамбова требуют решения многолетних проблем с капитальным ремонтом и зеленой зоной возле дома на Чичканова, 131

Парень из Мичуринского муниципального округа спас женщину при пожаре

Военного священника из Мичуринского округа наградили орденом Мужества

В Мичуринске прошел День ВДВ

» » В Тамбовской области в 2024 году проведут кадастровые работы на 16 тысячах объектов недвижимости

В Тамбовской области в 2024 году проведут кадастровые работы на 16 тысячах объектов недвижимости

Сегодня, 10:46
Комментариев: 0
Версия для печати
На еженедельном оперативном совещании под руководством Главы Тамбовской области Максима Егорова руководитель регионального управления Росреестра Татьяна Воякина представила планы по проведению кадастровых работ в 2024 году. Комплексные работы охватят 74 кадастровых квартала в Тамбове и Тамбовском муниципальном округе, включая садоводческие товарищества, и затронут более 16 тысяч объектов недвижимости.

Заказчиком работ выступает региональное Министерство имущественных отношений и государственного заказа. На выполнение работ выделено более 2,5 млн рублей из областного и федерального бюджетов.

Татьяна Воякина подчеркнула, что весь процесс проведения кадастровых работ строго регламентирован федеральным законодательством. Включает он согласительные комиссии и публичные слушания по предварительным кадастровым планам. Все работы должны быть завершены до 1 декабря текущего года.

Комплексные кадастровые работы отличаются от обычных тем, что они охватывают все земельные участки в пределах одного или нескольких кварталов, создавая карту-план территории для внесения данных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Максим Егоров отметил, что областные власти совместно с Росреестром и Роскадастром работают над реализацией госпрограммы «Национальная система пространственных данных», которая направлена на вовлечение объектов недвижимости в экономический оборот и выявление правообладателей ранее учтённых объектов.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Оперативность и качество предоставления кадастровых услуг жителям Тамбовско ...

Специалисты "Кадастровой палаты" ответили на вопросы тамбовчан

Итоги работы "горячей линии" по вопросам учета объектов капитального стро ...

Нововведения в работе кадастровых инженеров

В Тамбовской области продолжается масштабный капитальный ремонт многокварти ...

Кадастровая палата ответила на вопросы жителей области



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбовской области в 2024 году проведут кадастровые работы на 16 тысячах объектов недвижимости

Сегодня, 10:46
0
На еженедельном оперативном совещании под руководством Главы Тамбовской области Максима Егорова руководитель регионального управления Росреестра Татьяна Воякина представила планы по проведению кадастровых работ в 2024 году. Комплексные работы охватят 74 кадастровых квартала в Тамбове и Тамбовском

Жители улиц Магистральной и Сабуровской в Тамбове остаются без отопления и горячей воды из-за аварий на сетях

Сегодня, 10:36
0
Жители многоквартирных домов на улицах Магистральной и Сабуровской в Тамбове жалуются на отсутствие отопления и горячей воды. Хотя тепло было подано во вторник вечером, вскоре его снова отключили вместе с горячей водой. Обслуживающая организация ООО «Тамбов-15», известная также как котельная

В Тамбовском гарнизонном суде началось рассмотрение дела бывшего командующего 58-й армией генерала Попова

Сегодня, 10:16
0
В Тамбовском гарнизонном военном суде началось слушание уголовного дела против бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева. Оба обвиняются в мошенничестве и служебном подлоге.

В Тамбове готовятся продать исторический доходный дом на улице Советской за 1 рубль

Вчера, 11:21
0
В Тамбове планируется продажа исторического жилого комплекса на улице Советской, 64, напротив завода «Комсомолец». Это дореволюционный доходный дом, который является объектом культурного наследия и представляет собой комплекс зданий с уникальными переходами. Общая площадь постройки превышает тысячу

В Тамбовской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ на 3% за неделю

Вчера, 11:13
0
За период с 7 по 13 октября в Тамбовской области число заболевших ОРВИ увеличилось на 3%. Этот показатель вдвое ниже аналогичного периода прошлого года. Всего за неделю к врачам с признаками ОРВИ обратился 2581 человек, из которых 30% составили взрослые, сообщает региональное управление

В зоне СВО ранение получил бывший замглавы Тамбовской области Игорь Кулаков

Вчера, 11:10
0
Бывший заместитель губернатора Тамбовской области Игорь Кулаков получил ранение в зоне специальной военной операции, как сообщил его сын Святослав Кулаков.

Преподаватель МГИМО Иван Зуенко представил свою книгу «Китай в эпоху Си Цзиньпина» в Тамбове

Вчера, 11:08
0
Молодой китаист и преподаватель МГИМО МИД РФ Иван Зуенко посетил Тамбов по приглашению Державинского университета в рамках «Недели Китая в Тамбове − 2024», приуроченной к 75-летию Китайской Народной Республики и установлению российско-китайских дипломатических отношений.

Жители Тамбовской области все чаще жалуются на отсутствие отопления

15 октября 2024
0
С 4 по 10 октября Центр управления регионом (ЦУР) Тамбовской области зафиксировал и отправил на исполнение в профильные ведомства 1852 сообщения от жителей региона. Вопросы и жалобы поступали через социальные сети и приложение «Госуслуги. Решаем вместе». В этот период наиболее активными стали

Двое детей пострадали в крупном ДТП на трассе Р-22 «Каспий» в Тамбовской области

15 октября 2024
0
В субботу, 12 октября, на трассе Р-22 «Каспий» в Тамбовском округе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое детей. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция. Авария случилась около полудня на 451-м километре автодороги.

ООО «Автодор-Тамбов» выплатило 4 млн рублей задолженности по зарплате, но столкнулось с иском о банкротстве

15 октября 2024
0
Компания ООО «Автодор-Тамбов» выплатила задолженность по заработной плате в размере 4 млн рублей 112 своим сотрудникам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Октябрьского района Тамбова. Ранее в отношении руководителя компании было вынесено представление, а также возбуждено административное

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения бродячих собак на ребёнка в Тамбове

14 октября 2024
0
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения бродячих собак на маленького ребёнка в Тамбове. Инцидент произошёл на детской площадке во дворе на улице Научной, где малыш играл рядом с мамой. Внезапно на него напала стая бродячих

На консервацию двух фонтанов в Тамбове выделят 3,5 миллиона рублей

13 октября 2024
0
Городские власти Тамбова планируют выделить почти 3,5 миллиона рублей на сезонную консервацию двух фонтанов. Средства будут использованы для изготовления и установки защитных конструкций, которые помогут сохранить фонтаны в холодное время года. Муниципальная дирекция благоустройства и озеленения

Бесхозная дорога в Тамбове передана в муниципальную собственность

13 октября 2024
0
Ленинский районный суд Тамбова передал бесхозный участок дороги на улице Лермонтовской в муниципальную собственность. Как сообщила объединённая пресс-служба судов, решение было принято по запросу комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города.

В Тамбовской области задержан бывший руководитель компании с государственным участием по подозрению в злоупотреблении полномочиями

13 октября 2024
0
Сотрудники УФСБ по Тамбовской области задержали бывшего генерального директора региональной компании с государственным участием. Название компании и фамилия задержанного не разглашаются. По данным следствия, в 2020 году подозреваемый, злоупотребляя своими должностными полномочиями, заключил четыре

Тамбовский Центр «Космос» стал победителем конкурса «Лучший лагерь России-2024»

12 октября 2024
0
Тамбовский Центр творчества и оздоровления «Космос» признан одним из победителей престижного Всероссийского конкурса «Лучший лагерь России-2024». Итоги были подведены на Всероссийском форуме организаторов детского отдыха и оздоровления «Большие смыслы-2024», который проходит в Всероссийском детском

В Тамбовской области собрали более 500 тысяч тонн сои, урожай превысил показатели прошлого года

12 октября 2024
0
В Тамбовской области завершена уборка сои с 97% полей, с которых было собрано более 500 тысяч тонн урожая. В этом году посевные площади сои значительно увеличились, составив почти 287 тысяч гектаров по сравнению с 204 тысячами гектаров в прошлом году. Средняя урожайность составила более 18

Жители Дома ветеранов жалуются на состояние дороги и на проблемы с общественным транспортом

12 октября 2024
0
В последние годы было немало громких заявлений и разговоров о различных проектах, связанных с тамбовским Пригородным лесом, таких как IT-деревня и другие. Однако реальные проблемы местных жителей, проживающих в этой зоне, остаются без должного внимания. Недавно граждане, живущие в Пригородном лесу,

Неделя Китая в Тамбове: лекции, выставки и деловые встречи в честь 75-летия КНР

12 октября 2024
0
В этом году отмечается 75-летие со дня образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между СССР и Китаем. В честь этой знаменательной даты по всей России проходят праздничные мероприятия, и Тамбов не стал исключением. С 15 по 19 октября 2024 года в городе

Ограничения движения в Тамбове: 12 и 13 октября закроют несколько улиц из-за Большой осенней ярмарки

11 октября 2024
0
В предстоящие выходные, 12 и 13 октября, в Тамбове на нескольких улицах будет запрещено движение транспорта в связи с проведением Большой осенней ярмарки на площади у ледового дворца спорта «Кристалл». Об этом сообщила городская администрация.

РСХБ в Тамбове выступил на форуме «Женщины АПК»

11 октября 2024
0
На площадке Тамбовского государственного технического университета состоялся II Форум женщин АПК Тамбовской области. Мероприятие уже второй год объединяет успешных женщин, занятых в агропромышленном комплексе. Россельхозбанк организовал на площадке форума собственный стенд для взаимодействия с

В отношении должностных лиц ООО «Юридический партнёр» возбуждено уголовное дело

11 октября 2024
0
Практикующий юрист Артём Александров поделился важным случаем, связанным с защитой прав потребителей, в котором фигурировала компания ООО «Юридический партнёр». Прокуратура недавно дала ответ по делу, которое затрагивает массовые жалобы на навязывание «независимых гарантий» при покупке автомобилей.
Copyrights © 2001-2023
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2023 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.11.2001 года. Св-во о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
1 мая, абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, Шанина, юрий жирков

Показать все теги