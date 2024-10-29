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Тамбов вводит туристический налог на проживание в гостиницах
С начала 2024 года в Тамбове вводится туристический налог для гостей города, которые остаются в местных гостиницах более чем на сутки. Новая ставка, утверждённая городской думой, составит 1% от стоимости проживания. К 2029 году планируется постепенное увеличение налога до 5%. В то же время минимальный размер сбора установлен на уровне 100 рублей, что будет применяться даже для самых доступных номеров.
Согласно предварительным расчётам, только за первый год налог пополнит бюджет города на 26 миллионов рублей. Депутат от КПРФ Артем Александров отметил, что решение вызвало горячие обсуждения на заседании. Он выразил обеспокоенность тем, что законопроект о введении сбора был принят без должного обсуждения с участием горожан и представителей гостиничной отрасли. По его мнению, открытые дискуссии могли бы привести к более взвешенному решению, учитывающему интересы всех заинтересованных сторон. В результате фракция КПРФ проголосовала против введения туристического налога в Тамбове.
Прямая трансляция заседания городской думы, где обсуждался проект, на данный момент недоступна. Параллельно введение туристического сбора рассматривает и соседняя Липецкая область, где соответствующий проект обсудят в ноябре на заседании городского совета областного центра.
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