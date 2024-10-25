Жители Тамбова выступают против введения туристического налога Комментариев: 0



Согласно прогнозам администрации, данный налог должен принести бюджету города около 26,2 млн рублей в 2025 году. Однако депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров сомневается в целесообразности этой меры, отмечая, что Тамбов, в отличие от курортных регионов, не обладает значительным потоком туристов. К тому же в пояснительной записке к проекту отсутствует информация о том, каким образом планируется направлять поступления от налога на развитие городской инфраструктуры.



Против введения туристического налога активно выступают и жители Тамбовской области. Так, известный писатель и историк Олег Верещагин прокомментировал: «Большего стыда, чем прошедшим летом, привезя в наш Тамбов группу людей со всей России, я не испытывал... Какой там курортный налог?! Просто оставьте в покое людей, занятых этим делом — туризмом всех видов».



Юрий Симаков также выразил свое мнение: «Предполагаю, что всё-таки администрация должна просчитать и доказать эффективность тех или иных идей... Но лучше будет для всех, если не делать этого, а заняться другими вопросами, а их полно!»



На фоне общественного недовольства и сомнений относительно эффективности новой меры, вопрос о туристическом налоге стал предметом острой дискуссии в Тамбове. Предложение администрации Тамбова о введении туристического налога вызвало широкий резонанс среди местных жителей и представителей общественности. На следующей неделе решение должны принять депутаты Тамбовской городской Думы. Идея предполагает, что гости города, останавливающиеся в гостиницах на более чем сутки, будут платить налог на уровне 1% от стоимости проживания, начиная с 2025 года, с последующим ежегодным повышением до 5% в 2029 году. При этом минимальная ставка, даже при низкой стоимости номера, составит не менее 100 рублей в сутки.Согласно прогнозам администрации, данный налог должен принести бюджету города около 26,2 млн рублей в 2025 году. Однако депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров сомневается в целесообразности этой меры, отмечая, что Тамбов, в отличие от курортных регионов, не обладает значительным потоком туристов. К тому же в пояснительной записке к проекту отсутствует информация о том, каким образом планируется направлять поступления от налога на развитие городской инфраструктуры.Против введения туристического налога активно выступают и жители Тамбовской области. Так, известный писатель и историк Олег Верещагин прокомментировал:Юрий Симаков также выразил свое мнение:На фоне общественного недовольства и сомнений относительно эффективности новой меры, вопрос о туристическом налоге стал предметом острой дискуссии в Тамбове.



