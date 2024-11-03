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Мичуринск почтит память участников афганской войны
25 декабря исполнится 45 лет с начала ввода советских войск в Афганистан, события, которое стало началом одной из самых тяжелых и долгих военных кампаний СССР за рубежом. С 1979 по 1989 год десятки тысяч советских воинов, включая солдат, офицеров и гражданских специалистов, исполняли свой интернациональный долг в Афганистане. На фронте той войны отдали свои жизни и 14 жителей Тамбовской области.
В этот памятный день 25 декабря, по традиции, Мичуринское отделение Тамбовской областной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», при поддержке администрации города и Мичуринского муниципального округа, организует торжественные мероприятия (16+) в память о тех, кто с честью прошел через афганскую войну.
Программа включает:
12:00 – митинг и молебен у мемориала погибшим воинам-интернационалистам (ул. Гоголевская, напротив Пединститута);
13:00 – торжественная часть, концерт, награждение ветеранов и чаепитие в кинотеатре «Октябрь».
Ветеранов боевых действий, их близких, а также всех неравнодушных горожан приглашают присоединиться к мероприятиям, чтобы отдать дань уважения участникам афганской войны и почтить память погибших воинов.
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