РСХБ в Тамбове презентовал инструменты поддержки АПК на семинаре по животноводству 0 Тамбовский филиал Россельхозбанка принял участие в работе семинара «Итоги работы отрасли животноводства за 9 месяцев 2024 года. Инновационное развитие животноводства – путь к высокой продуктивности и качественной продукции». Организаторами семинара выступили министерство сельского хозяйства

Мичуринск почтит память участников афганской войны 0 25 декабря исполнится 45 лет с начала ввода советских войск в Афганистан, события, которое стало началом одной из самых тяжелых и долгих военных кампаний СССР за рубежом. С 1979 по 1989 год десятки тысяч советских воинов, включая солдат, офицеров и гражданских специалистов, исполняли свой

Более 1 млрд рублей: с начала года свыше 6,5 тысяч медиков Тамбовской области получили соцвыплаты 0 С января 2024 года специальную социальную выплату в Тамбовской области получили уже 6650 медицинских работников. Отделением Социального фонда России (ОСФР) в регионе было проведено 58 тысяч выплат на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Размер ежемесячной выплаты варьируется в пределах от 4,5 до 50

Два ДТП со смертельным исходом произошли в Тамбовской области 4 ноября 0 В Тамбовской области 4 ноября произошло два серьёзных дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли люди. Согласно данным региональной Госавтоинспекции, первая авария случилась на трассе «Воронеж-Тамбов» неподалёку от поворота на Мордово. По предварительной информации, водитель

Новый врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов приедет в регион 6 ноября 0 Евгений Первышов, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области, сообщил, что посетит регион уже 6 ноября. В интервью агентству ТАСС он отметил, что выезд в область планируется на следующий день, после того как он соберётся и подготовится к новым обязанностям.

Глава Тамбовской области Максим Егоров ушел в отставку 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров объявил о своей отставке и переходе на новое место работы. В видеообращении к жителям региона Егоров сообщил, что ему предложено федеральное назначение, которое он принял. Правительство области подтвердило эту информацию, отметив, что теперь бывший глава

МЧС предупредило жителей Тамбовской области о сильном снеге и штормовом ветре 4 ноября 0 МЧС России по Тамбовской области предупредило местных жителей о резком ухудшении погодных условий 4 ноября. С выходом активного циклона в регионе ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, возможен сильный снег, местами до 10 мм. Ожидается образование временного снежного покрова толщиной от 4

Тамбовская область оказалась в «средней группе» по реализации нацпроекта «Производительность труда» 0 По итогам 2023 года Тамбовская область не вошла в число регионов-лидеров по реализации национального проекта «Производительность труда», а заняла место в «средней группе» вместе с 19 другими субъектами. Данный рейтинг был подготовлен Министерством экономического развития РФ совместно с Федеральным

Суд Тамбовской области принял решение о выдворении двух иностранцев за нарушение миграционного законодательства 0 В Тамбовской области завершилось разбирательство по делу о нарушении миграционного законодательства, в котором фигурантами стали двое граждан из одной из среднеазиатских республик. Тамбовский районный суд признал мужчин виновными в несоблюдении установленных законом требований и постановил их

В Тамбовскую область пришли холода 0 На этой неделе Тамбовская область находится во власти неустойчивой осенней погоды: пасмурное небо, дождевые тучи и прояснения сменяют друг друга, а холодные ночи уже принесли первые заморозки. В пятницу и субботу особенно усилился западный ветер, достигая порывов до 22 м/с.

Глава Тамбовской области проверил ход ремонта теплосетей в Котовске 0 Губернатор Тамбовской области Максим Егоров посетил Котовск, чтобы проконтролировать выполнение своего поручения по устранению проблем с отоплением в доме на улице Посконкина, 8Б. Из-за аварии на теплосетях температура в квартирах снизилась до +18,5 °C. Причиной стало повреждение старых труб,

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело о хищении средств, выделенных на благоустройство скверов 0 Прокуратура Мичуринска сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении компании ООО «СУ-1» из Липецка по факту хищения более 1,7 млн рублей, выделенных на благоустройство скверов в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В 2023 году организация получила контракт на сумму свыше 29 млн рублей

Скандал с благоустройством сквера Баратынского в Тамбове обостряется: сроки вновь не выполнены 0 В Тамбове продолжает нарастать возмущение жителей вокруг благоустройства сквера Баратынского, - сообщает «ПроТамбов». Первоначально работы должны были завершиться к 1 сентября, но подрядчик ООО «Тамос» расторг контракт, сославшись на невозможность выполнения условий в срок из-за непредвиденных

В Мичуринске возбуждено уголовное дело о хищении средств на нацпроекте «Жилье и городская среда» 0 ОМВД России по городу Мичуринску Тамбовской области возбудило уголовное дело по факту хищения 1,7 млн рублей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По информации прокуратуры, дело возбуждено по статье 159 УК РФ, ч. 4, предусматривающей до десяти лет лишения свободы. Личность

Оксана Мордасова возглавила Никифоровский муниципальный округ в Тамбовской области 0 Совет депутатов Никифоровского муниципального округа Тамбовской области единогласно избрал Оксану Мордасову на должность главы округа. Решение о её назначении поддержали все 15 депутатов, как сообщил губернатор Максим Егоров.

Тамбовский областной суд утвердил национализацию активов SPI Group, принадлежащих Юрию Шефлеру 0 Областной суд в Тамбове поддержал ранее вынесенное решение районного суда о передаче в государственную собственность активов международного алкогольного холдинга SPI Group, которым владеет Юрий Шефлер, владелец брендов Stolichnaya и Moskovskaya. Информация о том, по чьей жалобе суд рассматривал

Ветераны Мичуринска продолжают поддерживать участников СВО 0 Более двух с половиной лет ветераны Мичуринского отделения Тамбовской области, входящего в «Российский Союз ветеранов Афганистана», активно занимаются сбором и отправкой гуманитарных грузов для бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. Как люди, прошедшие через испытания

Назначен новый прокурор Мичуринского района 0 Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Мичуринского района на срок пять лет назначен младший советник юстиции Алексей Викторович Лебедев. Он сменил на этом посту Юрия Плужникова.

Скорая помощь в Тамбовской области переходит под единое руководство 0 С 1 ноября отделения скорой помощи всех центральных районных больниц (ЦРБ) Тамбовской области передаются в подчинение областной станции скорой помощи и медицины катастроф. В связи с этой реорганизацией прежние городские номера для приёма вызовов более не функционируют.

В Тамбове возбуждено уголовное дело за попытку дачи взятки полицейскому 0 Следственное управление Следственного комитета РФ по Тамбовской области начало уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке дать взятку должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).