Деятельность ЗАО «ДСУ-2» могла привлечь внимание правоохранительных органов Комментариев: 0



ЗАО «ДСУ-2» — одна из крупнейших строительных организаций региона, совокупная стоимость её контрактов исчисляется миллиардами рублей. В частности, компания выполняла капитальный ремонт Северного обхода Тамбова стоимостью 2,57 млрд руб., а также занимается масштабным проектом строительства путепровода на 18 километре автодороги Р-208 «Тамбов-Пенза», где федеральная трасса пересекается с железнодорожной веткой Юго-Восточной дороги.



Компания также активно работает за пределами региона. В конце 2024 года ЗАО «ДСУ-2» выиграло два открытых конкурса в Липецкой области на выполнение третьей и четвёртой очередей ремонта автодорог регионального значения. Общая сумма контрактов составила 1,3 млрд руб.



Однако, несмотря на внушительный портфель заказов, финансовые показатели ЗАО «ДСУ-2» за последние годы ухудшились. По данным аудиторской фирмы «Авдеев и Ко», в 2023 году выручка компании составила 1,8 млрд руб., что на 1,3 млрд руб. (или 41,8%) меньше, чем годом ранее. Финансовое состояние организации оценивается как хуже среднего по отрасли.



К тому же, Федеральная налоговая служба (ФНС) зафиксировала задолженность компании по налогам в размере 9,22 млн руб. на 10 ноября 2024 года. Кроме того, ЗАО «ДСУ-2» фигурирует в многочисленных судебных разбирательствах. Например, ООО «РКС-Тамбов» требует от компании 6,6 млн руб. задолженности.



ЗАО «ДСУ-2» также несколько лет назад проиграло суд с антимонопольной службой, связанный с заключением контракта на капитальный ремонт автодороги Р-22 «Каспий». Так комиссия по вопросу наличия у участника торгов опыта работ установила, что что стоимость выполненных работ по каждому из представленных участником закупки государственных контрактов составляет менее 30 % от начальной (максимальной) цены контракта, установленной в извещении о проведении Конкурса, что не соответствует требованиям Постановления № 2571.



Фото: Алексей Бучнев ТОП68 Наши источники сообщили, что должностные лица известного тамбовского подрядчика ЗАО «Дорожно-строительное управление №2» (ДСУ-2), возглавляемого Романом Зудиным, могли привлечь внимание правоохранительных органов. В настоящее время мы выясняем подробности.ЗАО «ДСУ-2» — одна из крупнейших строительных организаций региона, совокупная стоимость её контрактов исчисляется миллиардами рублей. В частности, компания выполняла капитальный ремонт Северного обхода Тамбова стоимостью 2,57 млрд руб., а также занимается масштабным проектом строительства путепровода на 18 километре автодороги Р-208 «Тамбов-Пенза», где федеральная трасса пересекается с железнодорожной веткой Юго-Восточной дороги.Компания также активно работает за пределами региона. В конце 2024 года ЗАО «ДСУ-2» выиграло два открытых конкурса в Липецкой области на выполнение третьей и четвёртой очередей ремонта автодорог регионального значения. Общая сумма контрактов составила 1,3 млрд руб.Однако, несмотря на внушительный портфель заказов, финансовые показатели ЗАО «ДСУ-2» за последние годы ухудшились. По данным аудиторской фирмы «Авдеев и Ко», в 2023 году выручка компании составила 1,8 млрд руб., что на 1,3 млрд руб. (или 41,8%) меньше, чем годом ранее. Финансовое состояние организации оценивается как хуже среднего по отрасли.К тому же, Федеральная налоговая служба (ФНС) зафиксировала задолженность компании по налогам в размере 9,22 млн руб. на 10 ноября 2024 года. Кроме того, ЗАО «ДСУ-2» фигурирует в многочисленных судебных разбирательствах. Например, ООО «РКС-Тамбов» требует от компании 6,6 млн руб. задолженности.ЗАО «ДСУ-2» также несколько лет назад проиграло суд с антимонопольной службой, связанный с заключением контракта на капитальный ремонт автодороги Р-22 «Каспий». Так комиссия по вопросу наличия у участника торгов опыта работ установила, что что стоимость выполненных работ по каждому из представленных участником закупки государственных контрактов составляет менее 30 % от начальной (максимальной) цены контракта, установленной в извещении о проведении Конкурса, что не соответствует требованиям Постановления № 2571.Фото: Алексей Бучнев ТОП68



