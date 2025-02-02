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В Тамбове продолжают приём новогодних ёлок на переработку
Сегодня, 12:40
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Несмотря на завершение официальной акции по сбору новогодних деревьев 31 января, АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) продолжит принимать заявки на вывоз ёлок для переработки. Жители Тамбова могут сообщить о выброшенных деревьях через чат-бот в Telegram: @AOTCK_bot.
Собранные ёлки направляются на переработку, что помогает снизить объём захоронения отходов. Для вывоза деревьев необходимо убрать с них все украшения и разместить рядом с контейнерной площадкой, не помещая внутрь мусорных баков.
Переработанные деревья превращают в щепу, которую затем передают тамбовскому ипподрому для использования в качестве подстилки для лошадей. Объём утилизированных ёлок ежегодно увеличивается: в 2022 году было переработано 76 кубометров деревьев, в 2023 году — 152 кубометра, а в 2024 году — уже более 500 кубометров.
По информации ТСК, первые ёлки уже прошли переработку. После дробления их объём уменьшается примерно в семь раз, что делает процесс утилизации более эффективным.
Фото: АО ТСК
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