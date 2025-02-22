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«Военторг-Москва» сдаёт в аренду объекты торговли и питания
Вчера, 07:39
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АО «Военторг-Москва», принадлежащее Министерству обороны РФ, объявило аукцион на аренду пяти объектов в Тамбове, предназначенных для торговли и общественного питания. В список помещений вошли чайные, магазины и нежилые помещения.
В аренду предлагаются:
- Здание чайной на закрытой территории по улице Астраханской,
- Минимаркет и нежилое помещение на той же улице,
- Солдатская чайная на улице Бориса Васильева,
- Магазин в посёлке Малиновка-1.
Общая площадь арендуемых помещений составляет 1218 кв. метров. Начальная стоимость аренды – 191 рубль с шагом аукциона 9,55 рубля, а задаток для участия – 232,6 тысячи рублей.
Заявки принимаются с 19 февраля, а торги состоятся 28 марта на электронной площадке «Газпромбанка».
Согласно конкурсной документации, все объекты находятся в удовлетворительном состоянии, однако некоторым требуется ремонт, в том числе капитальный. Арендатор обязан использовать помещения для торгово-бытового обслуживания или общественного питания. Срок аренды составит 7 лет.
Фото: torgi.gov.ru
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