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Роспотребнадзор изъял из оборота более 1400 бутылок воды без маркировки в Тамбовской области

Сегодня, 08:46
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В Тамбовской области выявлены грубые нарушения требований к обороту упакованной питьевой воды. Региональное управление Роспотребнадзора в ходе плановой проверки изъяло из оборота 1485 бутылок воды, на которых отсутствовали обязательные средства идентификации.

В ведомстве пояснили, что вся упакованная вода, поступающая в продажу, с 1 марта 2022 года подлежит обязательной маркировке. Каждой единице продукции присваивается уникальный код "Честный знак", позволяющий отследить её путь от производителя до потребителя. Отсутствие такого кода — это прямое нарушение законодательства.

В отношении ответственных лиц возбуждены административные дела. Роспотребнадзор напомнил, что система маркировки в автоматическом режиме фиксирует отклонения от обязательных требований и активирует «индикаторы риска», позволяющие оперативно выявлять проблемную продукцию.

С 1 марта 2024 года для всех участников оборота — производителей, импортёров, оптовых и розничных компаний — вступили в силу дополнительные требования: теперь они обязаны использовать электронный документооборот при отгрузке и приёмке маркированной продукции. Причём в систему необходимо передавать сведения о каждой единице товара.

Нарушение этих требований не только влечёт административную ответственность, но и создаёт риски для потребителей, лишая их гарантии качества и возможности проверить подлинность продукта. Роспотребнадзор продолжает проверки, особенно в преддверии сезона повышенного спроса на питьевую воду.
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