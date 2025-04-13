В Липунцах открыт понтонный мост для дачников: безопасная переправа через Цну — вместо аварийного парома 0 Тамбове завершено строительство понтонного моста через реку Цну, соединяющего город с садоводческими товариществами «Липунцы», «Автотранс», «Виктория», «Садовод» и другими. Новый объект стал долгожданным решением для сотен дачников, которые с наступлением сезона регулярно сталкивались с проблемами

В Тамбовской области собирают средства на участие команды по адаптивному хоккею в международном фестивале 0 В Тамбовской области уже четвёртый год реализуется уникальная программа по развитию адаптивного хоккея для детей с ограниченными возможностями здоровья. Инициатором проекта выступает АНО «Вершина» под руководством депутата Тамбовской городской Думы Оксаны Осетровой. За время существования команда

Тамбовчане сдали на переработку 75 тонн вторсырья за три месяца 0 Региональный оператор по обращению с отходами в Тамбовской области подвёл итоги раздельного сбора мусора за первый квартал 2025 года. По данным компании, в жёлтые контейнеры для вторсырья жители региона собрали 75 тонн отходов, пригодных для переработки.

Министр здравоохранения Тамбовской области Екатерина Юнькова ушла в отставку 0 С 10 апреля Екатерина Юнькова официально покинула пост министра здравоохранения Тамбовской области. Об этом она сообщила в своём аккаунте в социальной сети «ВКонтакте», поблагодарив коллег за совместную работу и подчеркнув, что за полгода на посту главы ведомства удалось добиться значимых для

Директор «Стройпремьера» осуждена за мошенничество при освещении дороги в Тамбовской области 0 Суд признал генерального директора ООО «Стройпремьер» виновной в мошенничестве в особо крупном размере при реализации госконтракта на освещение участка дороги в Тамбовской области. Её приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Тамбовское ДЭП №52 признано банкротом: долги превысили 25 миллионов рублей 0 Арбитражный суд Тамбовской области признал АО «Дорожное эксплуатационное предприятие №52» несостоятельным (банкротом) и ввёл конкурсное производство сроком до 2 октября 2025 года. Предприятию предстоит пройти через масштабную процедуру расчёта с кредиторами и распродажу активов.

Cтудентки спасли певчих птиц перед Благовещением 0 Накануне православного праздника Благовещения в Воронежской области прошла необычная природоохранная акция, инициированная студентками Хреновской школы наездников. София Волкова и Марина Демидова решили не остаться в стороне от ежегодной проблемы: в преддверии праздника на стихийных рынках у храмов

Весенний всплеск активности клещей в Тамбовской области: заболевших уже более ста человек 0 С приходом весны в Тамбовской области вновь обострилась эпидемиологическая обстановка, связанная с активностью клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 10 апреля за медицинской помощью уже обратились 117 человек, укушенных клещами. Из них 45 — дети. Всем пострадавшим оказана

Суд признал отказ в передаче земли «Корпорации Малком» незаконным 0 Арбитражный суд Липецкой области встал на сторону тамбовской агропромышленной компании «Корпорация Малком» в споре с региональным управлением имущественных и земельных отношений. Суд признал отказ чиновников оформить в собственность земельный участок, на котором размещены производственные объекты

Два руководителя крупных предприятий Тамбова арестованы по делу о мошенничестве на 14,7 миллиона рублей 0 Ленинский районный суд города Тамбова заключил под стражу двух руководителей промышленной сферы — генерального директора ООО «Завком-Инжиниринг» Александра Мачихина и директора по внешнеэкономической деятельности АО «ЗАВКОМ» Максима Ткачёва. Оба обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном

Житель Котовска через суд взыскал почти миллион рублей с должника 0 Котовский городской суд Тамбовской области рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя о взыскании денежных средств, предоставленных в долг. Как следует из материалов дела, истец в мае 2023 года передал своему знакомому крупную сумму в рамках заключённого договора займа. Согласно условиям

Оперативные мероприятия ФСБ на территории завода «Комсомолец» в Тамбове: предприятие работает в штатном режиме 0 8 апреля сотрудники Управления ФСБ по Тамбовской области провели оперативные мероприятия на территории завода «Комсомолец». Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, действия силовиков не были направлены против самого машиностроительного предприятия. По предварительным данным, мероприятия

«Русагро-Тамбов» обязали возместить более 2,6 миллиона рублей за загрязнение реки Савала 0 Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск прокуратуры к ООО «Русагро-Тамбов» и обязал компанию выплатить компенсацию за ущерб, нанесённый окружающей среде. Сумма взыскания составила свыше 2,6 миллиона рублей. Основанием для обращения в суд стали итоги проверки соблюдения природоохранного

Администрацию Тамбова обязали благоустроить дворы по улице Чичканова по решению суда 0 Ленинский районный суд города Тамбова признал бездействие городской администрации незаконным и обязал её провести благоустройство дворовых территорий в районе домов № 18, 20, 22 и 48 по улице Чичканова. Об этом сообщили в прокуратуре Октябрьского района в ответ на обращение депутата Тамбовской

Власти Тамбовской области и транспортная прокуратура договорились о совместной работе над развитием транспорта 0 В администрации Тамбовской области состоялась рабочая встреча врио губернатора Евгения Первышова и заместителя Московского межрегионального транспортного прокурора Павла Агуреева. Стороны обсудили приоритетные направления в развитии транспортной инфраструктуры региона, уделив особое внимание

Улицу Коммунальную в Тамбове ждёт масштабное обновление: выбран подрядчик и утверждён проект 0 После затянувшихся торгов администрация Тамбова заключила контракт на благоустройство участка улицы Коммунальной — одного из самых узнаваемых и символичных мест в центре города. Работы на сумму 98,2 млн рублей доверили липецкой компании «Инфинити Групп». Победитель торгов займётся комплексной

Банкротство «Автодор-Тамбов»: в реестр кредиторов включили долг перед ВТБ почти на 300 миллионов рублей 0 Арбитражный суд Тамбовской области включил в реестр требований кредиторов компании «Автодор-Тамбов» задолженность перед банком ВТБ в размере 298,4 миллиона рублей. Таким образом, один из крупнейших российских банков стал ещё одним претендентом на получение компенсации в рамках дела о банкротстве,

Уроки мужества от ветеранов: как в Мичуринске воспитывают патриотизм у школьников 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» на протяжении почти тридцати лет ведёт активную работу по патриотическому воспитанию молодёжи. С началом специальной военной операции эта деятельность приобрела новый

В Тамбове на четыре дня закрыли корпус института из-за разлива формалина: повреждены десятки уникальных анатомических экспонатов 0 В одном из вузов Тамбова произошёл серьёзный инцидент, который стал причиной временного закрытия учебного корпуса и музея анатомии. Из-за падения шкафа с экспонатами были уничтожены десятки уникальных образцов человеческих органов, а в помещение вылилось около 150 литров формалина —

Жители микрорайона Майский просят власти Тамбовской области решить проблему бездорожья 0 В микрорайоне Майский в городе Тамбове уже более десяти лет не могут решить проблему отсутствия нормальных дорог. Жители обратились к врио губернатора Тамбовской области Евгению Первышову с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь довести до конца начатую ещё несколько лет назад программу