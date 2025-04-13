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» » В Липунцах открыт понтонный мост для дачников: безопасная переправа через Цну — вместо аварийного парома

В Липунцах открыт понтонный мост для дачников: безопасная переправа через Цну — вместо аварийного парома

Вчера, 14:04
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В Липунцах открыт понтонный мост для дачников: безопасная переправа через Цну — вместо аварийного паромаВ Тамбове завершено строительство понтонного моста через реку Цну, соединяющего город с садоводческими товариществами «Липунцы», «Автотранс», «Виктория», «Садовод» и другими. Новый объект стал долгожданным решением для сотен дачников, которые с наступлением сезона регулярно сталкивались с проблемами доступа к своим участкам.

Как сообщили в администрации города, переправа была приобретена за счёт бюджета и полностью смонтирована. Все работы выполнены силами городских служб, а дальнейшее обслуживание объекта возьмёт на себя дирекция городского хозяйства.

Необходимость в новом мосту возникла после череды транспортных неурядиц. Летом 2024 года от перегрузки затонул паром, который ранее использовался для переправы дачников. Позже выяснилось, что он не имел официального статуса, и его эксплуатация не соответствовала нормам. Временно проблему решали с помощью прогулочного катера, однако и он неоднократно ломался, оставляя людей без доступа на другой берег.

Теперь в Липунцах появилась стационарная, безопасная и законная альтернатива. Благодаря понтонному мосту жителям больше не нужно делать длинный крюк или рисковать здоровьем, пытаясь переправиться вплавь. Новый объект должен значительно облегчить сезонные поездки дачников и обеспечить устойчивое транспортное сообщение с садоводствами.
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В Липунцах открыт понтонный мост для дачников: безопасная переправа через Цну — вместо аварийного парома

Вчера, 14:04
0
Тамбове завершено строительство понтонного моста через реку Цну, соединяющего город с садоводческими товариществами «Липунцы», «Автотранс», «Виктория», «Садовод» и другими. Новый объект стал долгожданным решением для сотен дачников, которые с наступлением сезона регулярно сталкивались с проблемами

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