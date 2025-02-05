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В Липунцах дачникам построят новый пешеходный понтонный мост

Сегодня, 10:49
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В Липунцах для жителей, пользующихся дачными участками, к началу сезона запланировано возведение пешеходного понтонного моста. Глава администрации Тамбовской области Максим Косенков сообщил, что новое сооружение станет законным и безопасным решением сложившейся проблемы переправы через реку Цна.

Проблема с доступом к дачным землям возникла летом 2024 года, когда во время перевозки эндуристов затонул единственный паром, обеспечивавший переправу через реку. В результате пенсионерам и другим жителям приходилось добираться до дачных участков вплавь, используя самодельные плоты из пенопласта для транспортировки урожая и других вещей.

Кроме того, тогда в отношении 55-летнего мужчины, который организовывал перевозки на пароме, было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что он занимался перевозками незаконно, и в декабре прошлого года суд признал его виновным, назначив штраф в размере 10 тысяч рублей.

На данный момент ответственным органам поручено подготовить необходимую разрешительную документацию для организации безопасной и законной переправы дачников к своим участкам, что должно устранить возникшие трудности и обеспечить комфортное передвижение жителей региона.
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В Липунцах дачникам построят новый пешеходный понтонный мост

Сегодня, 10:49
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