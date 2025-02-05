|
В Липунцах дачникам построят новый пешеходный понтонный мост
Сегодня, 10:49
Комментариев: 0
Версия для печати
В Липунцах для жителей, пользующихся дачными участками, к началу сезона запланировано возведение пешеходного понтонного моста. Глава администрации Тамбовской области Максим Косенков сообщил, что новое сооружение станет законным и безопасным решением сложившейся проблемы переправы через реку Цна.
Проблема с доступом к дачным землям возникла летом 2024 года, когда во время перевозки эндуристов затонул единственный паром, обеспечивавший переправу через реку. В результате пенсионерам и другим жителям приходилось добираться до дачных участков вплавь, используя самодельные плоты из пенопласта для транспортировки урожая и других вещей.
Кроме того, тогда в отношении 55-летнего мужчины, который организовывал перевозки на пароме, было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что он занимался перевозками незаконно, и в декабре прошлого года суд признал его виновным, назначив штраф в размере 10 тысяч рублей.
На данный момент ответственным органам поручено подготовить необходимую разрешительную документацию для организации безопасной и законной переправы дачников к своим участкам, что должно устранить возникшие трудности и обеспечить комфортное передвижение жителей региона.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.