Историческое здание бывшей синагоги в Тамбове могут передать еврейской общине Комментариев: 0



Здание, которому более ста лет, было возведено в 1910 году на улице, ранее известной как Семинарская. С 1918 года оно официально числилось за еврейской общиной Тамбова, которой его передали городские власти для религиозных нужд. Однако уже в 1923 году синагога прекратила здесь деятельность, и здание перешло под иные цели: в 1930-х годах оно служило общежитием для курсантов авиационной школы, в 1960-х в нём располагалось ателье, а позже оно было переоборудовано под жилой дом.



Статус объекта культурного наследия строение получило семь лет назад, однако с тех пор его состояние значительно ухудшилось. Сейчас здание признано аварийным и требует масштабной реставрации. Об этом ещё осенью прошлого года напоминал региональный департамент по охране памятников истории и культуры.



На совещании прозвучало, что в настоящее время ведётся работа по переводу помещений из жилого фонда в нежилой. К июлю планируется завершить формирование земельного участка, на котором располагается здание. После этого объект смогут либо выставить на торги, либо официально передать в пользование еврейской общине Тамбова.



Фото: Гугл Карты Власти Тамбова рассматривают возможность передачи здания бывшей синагоги, расположенного на улице Ленинградской, 42, в распоряжение местной еврейской общины. Об этом сообщил сити-менеджер Максим Косенков на одном из оперативных совещаний городской администрации. По его словам, инициативу проявили представители религиозной организации ортодоксального иудаизма, возглавляемой Аркадием Фарба.Здание, которому более ста лет, было возведено в 1910 году на улице, ранее известной как Семинарская. С 1918 года оно официально числилось за еврейской общиной Тамбова, которой его передали городские власти для религиозных нужд. Однако уже в 1923 году синагога прекратила здесь деятельность, и здание перешло под иные цели: в 1930-х годах оно служило общежитием для курсантов авиационной школы, в 1960-х в нём располагалось ателье, а позже оно было переоборудовано под жилой дом.Статус объекта культурного наследия строение получило семь лет назад, однако с тех пор его состояние значительно ухудшилось. Сейчас здание признано аварийным и требует масштабной реставрации. Об этом ещё осенью прошлого года напоминал региональный департамент по охране памятников истории и культуры.На совещании прозвучало, что в настоящее время ведётся работа по переводу помещений из жилого фонда в нежилой. К июлю планируется завершить формирование земельного участка, на котором располагается здание. После этого объект смогут либо выставить на торги, либо официально передать в пользование еврейской общине Тамбова.Фото: Гугл Карты



