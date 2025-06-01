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В правовом департаменте Тамбовской области произошли кадровые перестановки
Сегодня, 10:27
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Директор правового департамента правительства Тамбовской области Александр Турецких покинул свою должность в связи с переходом на новое место работы. Об этом 3 июня сообщил врио главы региона Евгений Первышов в ходе оперативного совещания областного правительства.
По словам руководителя региона, Турецких заранее уведомил о намерении сменить работу и в ближайшее время представит информацию о своём новом назначении. Евгений Первышов поблагодарил его за профессионализм и вклад в работу департамента, подчеркнув, что именно это ведомство играет ключевую роль в защите интересов региона и органов местного самоуправления в условиях значительной юридической нагрузки.
Александр Турецких возглавлял департамент с 2017 года, а до этого занимал пост руководителя регионального управления Министерства юстиции.
Исполняющей обязанности директора департамента назначена его заместитель Юлия Лоскутова, возглавлявшая управление правотворческой деятельности. Евгений Первышов отметил, что Лоскутова обладает необходимыми компетенциями и глубоко знакома со спецификой работы ведомства.
Юлия Лоскутова является выпускницей Государственной академии права. Всю свою профессиональную карьеру она посвятила правовой деятельности в структурах власти Тамбовской области.
Фото: скриншот трансляции
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