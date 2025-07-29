В Тамбове очередной «памятник за рубль» пойдёт под снос Комментариев: 0



Теперь, спустя год после сделки, владелец представил проект по «сохранению» памятника. Как выяснилось, под этим термином подразумевается полная разборка исторического здания вплоть до фундаментов (за редким исключением нескольких кирпичных участков под землёй) и строительство на его месте нового здания, стилизованного под старину. Внутри — ресторан с двумя обеденными залами, лаундж-зоной, гардеробом, санузлами и помещениями для персонала. Впрочем, по словам проектировщиков, внешние очертания фасадов с западной, северной и южной стороны будут воссозданы.



Комиссия, рассматривавшая проект, с этим подходом согласилась. Что ж, судя по последним тенденциям, под «приспособлением» теперь понимается аккуратный демонтаж исторического наследия с последующей имитацией, желательно с кухней и кальянной.



Напомним, дом на Советской, 61/8 долгое время находился в запущенном состоянии. После формального расселения здание было фактически брошено городскими властями. Кровля утрачена, перекрытия обрушились, несущие конструкции пострадали. Изначально муниципалитет планировал передать дом Тамбовскому госуниверситету под музей, но вуз от развалин отказался, и они отправились на торги.



По условиям продажи «за рубль» собственник обязался до конца 2024 года разработать научно-проектную документацию по сохранению здания, а до конца 2026 — завершить реставрацию. Документация представлена только сейчас, при том, что речь идёт уже не о реставрации, а о строительстве «в духе времени».



К сожалению, этот случай в Тамбове не первый. Дом на Советской, 67, также проданный по программе «за рубль», ныне демонтирован, и на его месте уже вовсю строится новодел. Ещё один «стилизованный» объект появляется на Советской, 100, где под видом восстановления снесли дом Москальковой.



Таким образом, город получает «памятники», в которых от истории остаются разве что адрес и фасадные украшения. Впрочем, и последние не всегда. В Тамбове продолжается практика превращения объектов культурного наследия в новоделы под соусом «приспособления к современным условиям». На этот раз речь идёт о доме на Советской, 61/8 — памятнике архитектуры рядом с музеем Чичериных. Его в 2024 году по программе «рубль за метр» приобрёл предприниматель Юрий Гончаров, заплатив за здание площадью 410 кв. м. 570 тысяч рублей.Теперь, спустя год после сделки, владелец представил проект по «сохранению» памятника. Как выяснилось, под этим термином подразумевается полная разборка исторического здания вплоть до фундаментов (за редким исключением нескольких кирпичных участков под землёй) и строительство на его месте нового здания, стилизованного под старину. Внутри — ресторан с двумя обеденными залами, лаундж-зоной, гардеробом, санузлами и помещениями для персонала. Впрочем, по словам проектировщиков, внешние очертания фасадов с западной, северной и южной стороны будут воссозданы.Комиссия, рассматривавшая проект, с этим подходом согласилась. Что ж, судя по последним тенденциям, под «приспособлением» теперь понимается аккуратный демонтаж исторического наследия с последующей имитацией, желательно с кухней и кальянной.Напомним, дом на Советской, 61/8 долгое время находился в запущенном состоянии. После формального расселения здание было фактически брошено городскими властями. Кровля утрачена, перекрытия обрушились, несущие конструкции пострадали. Изначально муниципалитет планировал передать дом Тамбовскому госуниверситету под музей, но вуз от развалин отказался, и они отправились на торги.По условиям продажи «за рубль» собственник обязался до конца 2024 года разработать научно-проектную документацию по сохранению здания, а до конца 2026 — завершить реставрацию. Документация представлена только сейчас, при том, что речь идёт уже не о реставрации, а о строительстве «в духе времени».К сожалению, этот случай в Тамбове не первый. Дом на Советской, 67, также проданный по программе «за рубль», ныне демонтирован, и на его месте уже вовсю строится новодел. Ещё один «стилизованный» объект появляется на Советской, 100, где под видом восстановления снесли дом Москальковой.Таким образом, город получает «памятники», в которых от истории остаются разве что адрес и фасадные украшения. Впрочем, и последние не всегда.



