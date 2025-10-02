|
|
Ушел из жизни бывший руководитель управления госслужбы администрации области Борис Эсаулов
На 69-м году жизни скоропостижно ушёл из жизни Борис Николаевич Эсаулов, долгое время возглавлявший управление государственной службы и организационной работы администрации Тамбовской области. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Борис Эсаулов родился в январе 1957 года в Тамбовской области. Свой профессиональный путь он начал в комсомольских и партийных структурах, затем многие годы проработал в региональных органах власти. Возглавлял управление организационной и кадровой работы администрации области, был заместителем председателя комиссии по предварительному рассмотрению документов о награждении государственными наградами России. Коллеги отмечали его как доброго, порядочного и отзывчивого человека.
Прощание и отпевание состоится 4 октября в Храме во имя святого праведного Лазаря Четверодневного (ул. Советская, 122, корп. 1). Начало службы — в 11:00.
Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким Бориса Николаевича.
|
