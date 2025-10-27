|
Моршанские фигуристки завоевали пять призовых мест на соревнованиях в Пензенской области
Сегодня, 19:45
Комментариев: 0
Версия для печати
Юные спортсменки отделения фигурного катания ДЮСШ города Моршанска блестяще выступили на соревнованиях в Кузнецке Пензенской области, привезя домой пять наград разного достоинства.
Как сообщили в спортивной школе, моршанские фигуристки соревновались в нескольких возрастных и квалификационных категориях, став первыми, вторыми и третьими в своих номинациях.
Победительницы: в номинации «Дебют» — Екатерина Корнеева, в номинации «Юный фигурист 2017 и старше» — Вероника Синицина, в «2 спортивном разряде» — Алиса Ростунова.
Серебро в категории «Первые шаги» завоевала Таяна Воеводина, бронза в номинации «Юный фигурист 2018 и младше» досталась Виктории Кундашкиной.
«Противостояние было жарким, и наши девчонки доказали: они — сила, с которой стоит считаться! Эти победы — результат упорного труда наших спортсменок и грамотной работы тренера Анны Вячеславовны Панковой. Отдельная благодарность родителям — нашим главным фанатам и опоре!», — отметили в отделении фигурного катания ДЮСШ Моршанска.
Ранее моршанские спортсменки уже показывали высокий уровень на первенстве по фигурному катанию, посвящённом 80-летию Победы, где также заняли призовые места.
Теперь они успешно подтвердили свой класс на выездных соревнованиях, показав стабильность и спортивный рост.
Фото: Фигурное катание Моршанск
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.