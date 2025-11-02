|
|
В Челнавское водохранилище выпустили более пяти тысяч мальков сазана
В Челнавском водохранилище Тамбовской области рядом с посёлком Заря состоялся выпуск молоди сазана. Как сообщили в региональном министерстве экологии и природных ресурсов, в водоём выпущено свыше 5 тыс. особей навеской около 20 граммов каждая.
Мероприятие прошло при участии территориального отдела Росрыболовства и направлено на восстановление популяции рыб после проведения капитального ремонта гидротехнического сооружения.
В министерстве уточнили, что зарыбление выполнено в рамках госконтракта на капитальный ремонт плотины. Подобные мероприятия позволяют компенсировать ущерб, нанесённый водным биоресурсам и среде их обитания при проведении строительных и ремонтных работ, а также поддерживают экологический баланс водоёмов региона.
Фото: Министерство экологии Тамбовской области
|
