В Стаевской школе прошла программа памяти выпускников — героев разных поколений

В Мичуринске ветераны Афганистана встретились со школьниками в музее «Боевой Славы»

Из Мичуринска на Купянское направление отправили гуманитарный груз к 23 февраля

В Мичуринске почтили память воинов-афганцев в честь 37-й годовщины вывода советских войск из Афганистана

В Мичуринске школьники встретились с участником СВО в преддверии Дня Тамбовских героев

В Мичуринске прошёл урок мужества с участием кавалера ордена Мужества

В мичуринской школе возобновили встречи ветеранов и участников СВО с учащимися

В посёлке Трегуляй закрылся единственный магазин: жители просят помощи у властей

37-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

Скончалась директор Юридического института ТГТУ Елена Евгеньевна Орлова

В Тригуляе вновь обострилась многолетняя проблема с электроснабжением

С наступающим Новым годом!

В посёлке Строитель скорую к пациенту с больным сердцем ждали больше двух часов

В посёлке Строитель скорую к пациенту с больным сердцем ждали больше двух часов

4 марта 2026
В деловое издание «Вердикт» обратилась жительница Тамбовской области Ксения Чижевская. Она рассказала, что в посёлке Строитель городского округа Тамбов скорую медицинскую помощь ждали более двух часов при симптомах, которые семья сочла жизнеугрожающими.

По словам заявительницы, при вызове она предупреждала диспетчера, что пациент имеет хроническое заболевание сердца, у него повышены давление и пульс, наблюдаются перебои сердечного ритма. Во время ожидания семья несколько раз перезванивала в службу и получала рекомендации, как поддерживать состояние до приезда бригады. В итоге медики сделали инъекции для восстановления ритма, сейчас супруг проходит лечение.

Чижевская также сообщила, что направляла обращение через платформу «Решаем вместе», но получила ответ от регионального министерства здравоохранения, где указали, что в обращении не были названы персональные данные пациента, поэтому разбирательство не проводилось. Заявительница считает, что по дате и времени вызова ситуацию можно было уточнить.

Редакция «Вердикта» напомнила, что вызовы скорой делятся на экстренные и неотложные, а категорию определяет диспетчер. Издание заявило, что направит в министерство здравоохранения Тамбовской области официальный запрос и попросит прокомментировать описанный случай.
