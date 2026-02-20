Зачем нужна единая диспетчерская служба скорой и что с ней не так — ответ Минздрава Комментариев: 0



В официальном ответе на запрос «Вердикта» региональный Минздрав пояснил, что централизация завершилась в 2024 году, когда все районные отделения СМП вошли в состав областной станции. По данным ведомства, это позволило наладить единый номер 103, аудиозапись звонков, передачу вызовов на планшеты бригад и централизованный контроль работы.



Среди плюсов также названы единые стандарты снабжения, консультационная поддержка бригад и возможность направлять свободные машины в соседние районы.



Однако проблемы остаются. В министерстве признали, что на скорую часто ложится нагрузка из-за слабой работы неотложной помощи в поликлиниках. Кроме того, пациенты с хроническими заболеваниями нередко вызывают скорую при обострениях, вместо того чтобы обращаться к лечащему врачу.



Для повышения эффективности объявлена дополнительная выплата водителям скорой — по 5 тыс. рублей ежемесячно. Для медиков таких доплат пока нет, но муниципалитетам рекомендовано рассмотреть вопрос предоставления служебного жилья.



Что касается трагического случая в Мучкапском, где женщина умерла до прибытия бригады, проверка показала: скорая приехала через 19 минут, что соответствует нормативу. По заключению экспертизы, смерть наступила от заболевания, несовместимого с жизнью.



