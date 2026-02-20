Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Зачем нужна единая диспетчерская служба скорой и что с ней не так — ответ Минздрава

Сегодня, 19:07
После перехода на единую диспетчерскую службу скорой помощи все вызовы в Тамбовской области принимаются в областном центре. Это решение вызывало вопросы у жителей: раньше местные диспетчеры лучше ориентировались на территории и быстрее понимали, куда ехать.

В официальном ответе на запрос «Вердикта» региональный Минздрав пояснил, что централизация завершилась в 2024 году, когда все районные отделения СМП вошли в состав областной станции. По данным ведомства, это позволило наладить единый номер 103, аудиозапись звонков, передачу вызовов на планшеты бригад и централизованный контроль работы.

Среди плюсов также названы единые стандарты снабжения, консультационная поддержка бригад и возможность направлять свободные машины в соседние районы.

Однако проблемы остаются. В министерстве признали, что на скорую часто ложится нагрузка из-за слабой работы неотложной помощи в поликлиниках. Кроме того, пациенты с хроническими заболеваниями нередко вызывают скорую при обострениях, вместо того чтобы обращаться к лечащему врачу.

Для повышения эффективности объявлена дополнительная выплата водителям скорой — по 5 тыс. рублей ежемесячно. Для медиков таких доплат пока нет, но муниципалитетам рекомендовано рассмотреть вопрос предоставления служебного жилья.

Что касается трагического случая в Мучкапском, где женщина умерла до прибытия бригады, проверка показала: скорая приехала через 19 минут, что соответствует нормативу. По заключению экспертизы, смерть наступила от заболевания, несовместимого с жизнью.

Как будут работать новые меры и изменится ли ситуация на практике, покажет время.
В Тамбовской области вдвое выросла поддержка аграриев со стороны Россельхозбанка

Сегодня, 20:08
В 2025 году Россельхозбанк направил на поддержку агропромышленного комплекса Тамбовской области 36,3 млрд рублей — это в два раза больше, чем годом ранее. Из этой суммы около 29 млрд рублей получили крупные сельхозпредприятия, более 7 млрд рублей — малый и средний бизнес. Значительная часть

Зачем нужна единая диспетчерская служба скорой и что с ней не так — ответ Минздрава

Сегодня, 19:07
После перехода на единую диспетчерскую службу скорой помощи все вызовы в Тамбовской области принимаются в областном центре. Это решение вызывало вопросы у жителей: раньше местные диспетчеры лучше ориентировались на территории и быстрее понимали, куда ехать. В официальном ответе на запрос

В Тамбовской области сменился руководитель министерства имущественных отношений

Сегодня, 17:05
Александр Сердюков оставил пост и. о. министра имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области. Как сообщили в региональном правительстве, он ушёл по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности назначен Павел Сурков, ранее занимавший должность заместителя министра и

Суд отказал «Транссервису» во взыскании 11 млн рублей с контрагента

Сегодня, 15:03
Арбитражный суд Тамбовской области отказал ООО «Торговый дом „Транссервис"» во взыскании с компании «Дорсервис-09» более 11 млн рублей. Речь шла о долге за поставленные нефтепродукты и начисленной неустойке. По версии истца, задолженность по договору от 1 июля 2022 года составила 3,78 млн рублей,

Куратором Тамбова стало министерство градостроительства и архитектуры

Вчера, 20:08
Областной центр будет курировать министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области под руководством Алексея Кузьменко. Ранее функции куратора Тамбова выполняло министерство автомобильных дорог и транспорта. Изменения закреплены в распоряжении главы региона «Об определении

В Тамбовской области отметили День защитника Отечества

Вчера, 18:06
23 февраля в Тамбовской области прошли памятные и торжественные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества. Центральным событием стало возложение цветов к мемориалу «Скорбящая мать» на Воздвиженском кладбище в Тамбове. Участники церемонии почтили память павших воинов минутой молчания. В

В Тамбове после обрушения здания XIX века возбуждено уголовное дело

20 февраля 2026
В Тамбове возбуждено уголовное дело по факту обрушения кровли и части фасада нежилого здания на улице Коммунальной, 26. Инцидент произошёл 20 февраля 2026 года. Пострадавших нет. Здание является объектом культурного наследия регионального значения и относится к памятникам архитектуры XIX века. По

Дело строителя «народной плотины» вновь возвращено в прокуратуру

20 февраля 2026
Уголовное дело в отношении Александра Романова, которого считают инициатором строительства так называемой «народной плотины» на реке Цна, вновь возвращено в прокуратуру для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению в суде. Об этом сообщили источники издания «Вердикт». Решение принято на

Искусственный интеллект по-тамбовски: в Державинском обсудили, как технологии меняют регион

20 февраля 2026
В ТГУ имени Г.Р. Державина в рамках конференции «Саяпинские чтения» развернулась живая дискуссия о будущем искусственного интеллекта в Тамбовской области. Разговор получился не академическим — с конкретикой, спорами и амбициозными планами. И.о. декана факультета информационных технологий и

В Тамбове началось строительство нового корпуса «Электроприбора»: появится 600 рабочих мест

20 февраля 2026
В Тамбове дан старт строительству нового производственного корпуса завода «Электроприбор». В церемонии принял участие глава региона Евгений Первышов. Новый объект станет частью инвестиционного проекта по расширению производства авиаприборов для гражданских самолётов. Мощности предприятия

В Тамбовской области обсуждают закон о запрете склонения к абортам

19 февраля 2026
В Тамбовской области начата независимая антикоррупционная экспертиза законопроекта «О запрете и профилактике склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Тамбовской области». Документ подготовлен в рамках государственной политики, направленной на сокращение числа абортов и

Из Мичуринска на Купянское направление отправили гуманитарный груз к 23 февраля

19 февраля 2026
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» продолжает работу по сбору и отправке гуманитарной помощи военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. Накануне Дня

Апелляция отменила взыскание 18,6 млн руб. с «Сабуровского комбината хлебопродуктов»

19 февраля 2026
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции о взыскании с ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» 18,6 млн руб. в пользу страховой компании «РСХБ страхование». Об этом сообщили в пресс-службе агрохолдинга «Агрополис "Сабурово"», в структуру которого входит

На ремонт дороги через Сосновку и Староюрьево направят 624 млн рублей

19 февраля 2026
Казённое учреждение «Тамбовавтодор» объявило конкурс на ремонт автомобильной дороги «Тамбов — Шацк» — Сосновка — Староюрьево — Первомайский — 2-е Левые Ламки — Вырубово — Дмитриевка. Начальная цена контракта составляет 624,4 млн руб. Финансирование предусмотрено за счёт средств областного бюджета,

В Тамбовском округе вандалы повредили водосброс пруда Криуша

18 февраля 2026
В Тамбовском округе зафиксирован акт вандализма на водосбросном сооружении пруда Криуша, расположенного недалеко от села Козьмодемьяновка. Повреждение обнаружили специалисты «Тамбовского водного хозяйства» во время планового предпаводкового обследования гидротехнических сооружений. Как сообщил

В Тамбовской области в 2026 году капитально отремонтируют 134 дома

18 февраля 2026
В Тамбовской области в 2026 году планируется провести капитальный ремонт 134 многоквартирных домов. Как сообщил в своём телеграм-канале заместитель главы региона Евгений Зименко, программа будет расширена на 11,6% по сравнению с прошлым годом и охватит МКД в 17 муниципалитетах. В общей сложности

Росприроднадзор требует с «РКС-Тамбов» более 409 млн руб. за ущерб реке Цна

18 февраля 2026
Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к ООО «РКС-Тамбов» о возмещении вреда, причинённого водному объекту. Сумма требований превышает 409 млн руб. Иск поступил в суд 10 февраля, однако пока оставлен без движения.

В Мичуринске почтили память воинов-афганцев в честь 37-й годовщины вывода советских войск из Афганистана

18 февраля 2026
В Мичуринске прошли торжественные мероприятия, посвящённые 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Памятную дату отметили по инициативе местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций».

Тамбовская область вышла на второе место в России по производству муки

17 февраля 2026
Тамбовская область по итогам 2025 года заняла второе место в стране и первое в Центральном федеральном округе по объёмам производства муки. Об этом свидетельствуют данные Росстата. По информации регионального министерства сельского хозяйства, в прошлом году в области произведено более 666 тыс.

Бастрыкин потребовал доклад по делу о протекающей крыше в селе Донское

17 февраля 2026
История с проблемным домом на улице Молодёжной в селе Донском дошла до федерального уровня. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования по факту ненадлежащего содержания многоквартирного дома. Как сообщили в СУ СК России по Тамбовской области, в СМИ и

В Т

17 февраля 2026
В Тамбовском областном суде состоялись торжественные проводы в почётную отставку заместителя председателя суда Наталии Босси и судьи Александра Горелика. Их полномочия прекращаются 19 февраля 2026 года на основании личных заявлений об отставке в соответствии с законом РФ «О статусе судей в
