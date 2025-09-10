Тамбов-информ - новости Тамбова и области

На чужие ноги лосины не натягивай.
Козьма Прутков
"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

Максима Егорова арестовали по делу о взятке в 80 миллионов рублей

Экс-главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по делу о взятке

В Тамбове 15-летняя Виктория Смольянинова представила первую персональную фотовыставку

В Тамбове 15-летняя Виктория Смольянинова представила первую персональную фотовыставкуВ библиотеке имени Н. К. Крупской открылась экспозиция юной фотохудожницы Виктории Смольяниновой. Работы 15-летней авторки уже вызвали интерес как у посетителей, так и у профессионального фотографического сообщества.

Особенность стиля Виктории — использование линзы Жарикова, которая придаёт снимкам загадочность и глубину. В экспозицию вошли две серии: «Цирк», вдохновлённая детскими воспоминаниями, где моделью выступила сама автор, и «Из мира фруктов», выполненная в жанре триллера. Над каждым кадром девушка работает неделями, тщательно выстраивая композицию и свет.

По словам организаторов, выставка стала для Виктории первым серьёзным шагом в творческой биографии. Посетители отметили оригинальность её работ и пожелали дальнейших успехов. В библиотечной системе Тамбова подчеркнули: «Мы с нетерпением ждём новых достижений молодой фотохудожницы».

Фото: администрация Тамбова
"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Вчера, 17:36
0
Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев провел сегодня масштабное онлайн-совещание с региональными отделениями по всей стране, посвященное подготовке к единому дню голосования 2025 года. В режиме видеоконференции руководители выборных регионов докладывали об открытии ситуационных центров

В Тамбове 15-летняя Виктория Смольянинова представила первую персональную фотовыставку

Вчера, 16:27
0
В библиотеке имени Н. К. Крупской открылась экспозиция юной фотохудожницы Виктории Смольяниновой. Работы 15-летней авторки уже вызвали интерес как у посетителей, так и у профессионального фотографического сообщества. Особенность стиля Виктории — использование линзы Жарикова, которая придаёт

Памятник Плевако появился в Тамбове: идея обрела форму

Вчера, 15:15
0
В центре Тамбова, на улице Октябрьской, открылся памятник известному адвокату Фёдору Плевако. Как напоминает «Вердикт», ещё в июле министр юстиции России Константин Чуйченко во время визита в регион поддержал инициативу установки монумента. Теперь он лично оценил результат и положительно отозвался

Минобрнауки и власти Тамбовской области готовят программу поддержки вузов

Вчера, 12:34
0
10 сентября министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и врио главы Тамбовской области Евгений Первышов провели рабочую встречу, посвящённую перспективам развития высшего образования в регионе. По информации пресс-службы областного правительства, речь шла о создании комплексной

В Тамбовской области подготовили 881 участок для сентябрьских выборов

Вчера, 10:20
0
В Тамбовской области завершается подготовка к выборам, которые пройдут с 12 по 14 сентября. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, для голосования оборудован 881 избирательный участок. На 323 площадках, где числится более тысячи избирателей, установлены системы видеонаблюдения с

В Тамбове завершён конкурс кандидатов на главу администрации: осталось два претендента

10 сентября 2025
0
В Тамбове завершён конкурс по отбору кандидатов на должность главы городской администрации. Как сообщили в гордуме, по итогам рассмотрения документов и прохождения этапов отбора победителями признаны действующий градоначальник Максим Косенков и руководитель стоматологической компании «Профи»

В Арбитраже продолжается разбирательство по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый

10 сентября 2025
0
В Арбитражном суде Тамбовской области состоялось очередное заседание по делу о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый в Токаревском округе. Ответчиком выступает «Токаревская птицефабрика», которую прокуратура обвиняет в сбросе сточных вод и требует взыскать ущерб экосистеме в размере 2,86 млн рублей.

Второй подряд глава Моршанска попал под публичную критику Евгения Первышова

10 сентября 2025
0
Моршанск вновь оказался в центре внимания региональных властей. На оперативном совещании 9 сентября врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов жестко раскритиковал работу врио главы города Антона Овчинникова. Поводом стало обращение жительницы Моршанска: еще в июле она просила привести в

Дороги без хозяина: «Дормострой» может попасть в чёрный список поставщиков

10 сентября 2025
0
В Тамбове началось разбирательство о том, стоит ли заносить крупного подрядчика ООО «Дормострой» в реестр недобросовестных поставщиков. Поводом стали жалобы «Тамбовавтодора», который в августе расторг сразу все контракты с этой организацией из-за срывов в содержании дорог. Об этом сообщает деловое

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

9 сентября 2025
0
Менее чем за неделю до выборов в городскую думу Тамбова и выборов главы Тамбовской области политическая карта города раскрасилась яркими красками наружной политической рекламы. Мобильный интернет в городе, как и в большинстве других городов Нечерноземья, периодически отключают, поэтому тамбовчане в

Ветеранские организации Мичуринска остались без грантовой поддержки

9 сентября 2025
0
3 сентября были подведены итоги конкурса НКО на получение грантов Правительства Тамбовской области в 2025 году. Среди победителей, к сожалению, не оказалось ни одной ветеранской организации города Мичуринска и Мичуринского муниципального округа.

Аэропорт «Тамбов» могут включить в новый федеральный проект

9 сентября 2025
0
Модернизация вспомогательных аэродромных покрытий аэропорта «Тамбов» может войти в федеральный проект «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта». Об этом сообщил врио губернатора Евгений Первышов после встречи в Москве с министром транспорта РФ Андреем Никитиным. По словам главы региона, в

Тамбов «сжимается»: из города исключили лес у Тригуляя

9 сентября 2025
0
Тамбовский генплан претерпел заметные изменения. Как узнало издание «Вердикт», депутаты поддержали решение вывести из городской черты участок площадью более 2,3 млн кв. м в районе Тригуляя и вернуть ему статус «Земель лесного фонда». Местные жители давно добивались такого шага. Они считали, что

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

9 сентября 2025
0
В селе Изосимово Мичуринского муниципального округа прошло торжественное мероприятие, посвящённое открытию мемориальной доски сержанту, кавалеру ордена Мужества Алексею Бокову, погибшему при исполнении воинского долга.

В Мичуринске выявлены нарушения при заключении контрактов на капремонт школы № 7

9 сентября 2025
0
Прокуратура Мичуринска обнаружила нарушения законодательства о контрактной системе при организации закупок для капитального ремонта здания школы № 7, финансируемого в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Общая стоимость работ оценивалась более чем в 110 млн рублей, сообщили в

РСХБ презентовал программу поддержки и развития АПК на XIX Всероссийской выставке «День садовода — 2025»

8 сентября 2025
0
В Мичуринске в 19-й раз прошла всероссийская выставка «День садовода». Основная задача выставки – демонстрация достижений отечественного садоводства.

КСП выявила нарушения в работе «Корпорации развития Тамбовской области»

8 сентября 2025
0
Контрольно-счётная палата Тамбовской области завершила проверку деятельности АО «Корпорация развития Тамбовской области» и аффилированных с ней компаний. Как сообщает деловое издание «Вердикт», аудит охватывал период с июня 2022-го по июль 2025-го. В итоговом акте зафиксированы 24 нарушения.

На Тамбовском «Арбате» завершают благоустройство

8 сентября 2025
0
В Тамбове завершается благоустройство улицы Коммунальной, которую многие жители называют Тамбовским Арбатом. Глава администрации города сообщил, что здесь уже подключили парковое освещение, а оставшиеся работы можно считать заключительными штрихами. За последние месяцы на улице появились новые

В Тамбове предложили вынести нефтебазу на Астраханской за пределы города

8 сентября 2025
0
На заседании Тамбовской городской Думы рассмотрели изменения в генеральный план города. Одним из ключевых пунктов стала судьба нефтебазы АО «Тамбовнефтепродукт» на улице Астраханской, 173. Как отмечает деловое издание «Вердикт», в материалах по обоснованию проекта говорится о необходимости

В Тамбове открылся новый Центр креативных индустрий

7 сентября 2025
0
На улице Карла Маркса, 130 в Тамбове начал работу Центр развития креативных индустрий — новая площадка для поддержки специалистов творческих и инновационных профессий. Здесь ждут дизайнеров, архитекторов, фотографов, IT-разработчиков, музыкантов, аниматоров, предпринимателей, организаторов

Пушкинская карта переходит под управление ВТБ: как её перевыпустить

7 сентября 2025
0
С 1 января 2026 года оператором программы «Пушкинская карта» станет банк ВТБ. Об этом сообщили в Минкультуры Тамбовской области, пояснив порядок перевыпуска карт для сохранения доступа к культурным событиям. Подать заявку на выпуск новой карты можно уже сейчас. Это доступно через приложения
