Подвиг сквозь поколения: Игоря Волкова хотят видеть Почётным гражданином области 0 В издании «Региональные известия» вышло большое интервью с Игорем Ивановичем Волковым — руководителем Мичуринского местного отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана». Ветеран боевых действий, удостоенный множества государственных наград, уже более 20 лет возглавляет одну из самых активных

В Тамбовской области обсудили рост цен и обеспечение региона хлебом 0 На оперативном совещании под руководством врио главы Тамбовской области Евгения Первышова обсуждался рост цен на продовольственные и непродовольственные товары. По словам главы Тамбовстата Владимира Рукина, в течение года наиболее заметное подорожание зафиксировано на плодоовощную продукцию,

Ветераны Афганистана провели уроки мужества для молодежи Мичуринска 0 К 3-й годовщине начала специальной военной операции Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» активизировало военно-патриотическую работу с молодежью. Члены организации проводят встречи со школьниками и

Моршанский лесхоз обновляет технику для сохранения лесов 0 С 2019 года Моршанский лесхоз успешно выполняет показатели федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». За шесть лет предприятие приобрело 40 единиц техники и специализированного оборудования, что значительно повысило эффективность работ по сохранению

В Тамбове открылась фотовыставка «Женский взгляд» 0 1 февраля в областной библиотеке имени А.С. Пушкина открылась фотовыставка «Женский взгляд» (12+). Экспозиция включает 40 работ 21 участницы из городов Тамбов, Великий Новгород, Брянск, Липецк и Ханты-Мансийский автономный округ. Фотографы разных возрастов и уровней мастерства представили свои

Тамбовский Добро.Центр «Горг» вошёл в топ федерального рейтинга эффективности 0 Ассоциация Волонтерских Центров (Добро.рф) подвела итоги работы Добро.Центров за 2024 год. В число лидеров мониторинга эффективности вошёл Добро.Центр «Горг» из Тамбова.

Контракт на реконструкцию Тамбовской филармонии расторгли из-за банкротства подрядчика 0 Региональное министерство градостроительства и архитектуры расторгло контракт с ООО «ЦХД Инжиниринг» на реконструкцию Тамбовской филармонии. Уведомление об одностороннем отказе было направлено конкурсному управляющему компании Наталье Бикуловой 15 января. Основанием для расторжения стало признание

Тамбовские спортсмены вошли в состав сборной России по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта 0 Четырнадцать воспитанников спортивно-адаптивной школы паралимпийского и сурдлимпийского резерва Тамбовской области получили возможность представлять Россию на международной арене. Кроме того, пять тренеров из региона вошли в штабы национальных сборных. Об этом сообщили в областном министерстве

В Тамбовской области завершено расследование дела о страховом мошенничестве на 15 миллионов рублей 0 В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 11 участников организованной преступной группы, занимавшейся мошенничеством в сфере автострахования. По данным прокуратуры региона, злоумышленники инсценировали дорожно-транспортные происшествия, чтобы незаконно получить

В Тамбове водитель Daewoo Matiz сбил двух детей 0 31 января около 12:20 на улице Базарной в Тамбове у дома № 98 произошла авария. 41-летний водитель Daewoo Matiz, житель Гавриловского округа, сбил двух детей, которые переходили дорогу в неположенном месте.

В Тамбове появятся две новые улицы: в честь Героя СССР Степана Перекальского и Крестьянская 0 В районе улицы Волжской в Тамбове в рамках программы комплексного развития территории появятся две новые улицы: улица Героя Советского Союза Степана Перекальского и улица Крестьянская.

Суд обязал администрацию Тамбова построить дороги и коммуникации в микрорайоне «Малиновка» 0 Прокуратура Ленинского района Тамбова через суд добилась признания незаконным бездействия городской администрации в вопросе организации инженерной инфраструктуры в микрорайоне «Малиновка». Решение суда обязывает власти в течение года построить автомобильные дороги, системы водоснабжения и

В Тамбовской области введут штрафы за неправильное складирование мусора и парковку у контейнеров 0 Депутаты Тамбовской областной Думы в первом чтении приняли законопроект «О внесении изменений в закон “Об административных правонарушениях”», который вводит ответственность за нарушение правил накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Новый закон призван решить проблемы, связанные с

Депутаты инициировали проверку «Тамбовавтодора» на фоне скандалов в дорожной сфере 0 Депутаты Тамбовской областной Думы поручили Контрольно-счётной палате (КСП) провести внеплановую проверку деятельности ТОГКУ «Тамбовавтодор». Решение было принято в ходе заседания регионального парламента. В центре внимания окажется использование бюджетных средств, выделенных учреждению на

Тамбовчане требуют защиты от бродячих собак: проблема остаётся нерешённой 0 По информации Центра управления регионом (ЦУР), в 2024 году в Тамбовской области поступило 479 обращений о случаях агрессивного поведения бродячих собак. По официальной статистике, число пострадавших от укусов собак составило 1500 человек, причём почти половина случаев связаны именно с бездомными

В Тамбовской области капитально отремонтируют шесть колледжей и техникумов 0 В Тамбовской области проведут капитальный ремонт шести зданий профессиональных образовательных организаций. Работы станут частью национального проекта «Молодёжь и дети», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В рамках этой программы с 2025 по 2030 год в стране

Суд над гендиректором «КомЭк» Игорем Блюмом снова перенесён 0 В Тамбовском районном суде продолжается затянувшееся рассмотрение уголовного дела в отношении генерального директора ООО «КомЭк» Игоря Блюма, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 22 миллионов рублей и незаконной предпринимательской деятельности с доходом свыше 57 миллионов рублей. Однако

ФСБ предотвратила попытку контрабанды археологических ценностей из Тамбовской области 0 Сотрудники ФСБ России по Тамбовской области пресекли незаконную отправку археологических ценностей за границу. По предварительным оценкам, стоимость изъятых предметов составляет около 1 миллиона рублей.

В Котовске возбуждено уголовное дело по подозрению в насилии над ребёнком 0 В Котовске Тамбовской области мужчину подозревают в преступлении против его 8-летней дочери. Об этом сообщает РИА «ТОП68», ссылаясь на данные полиции и местных жителей.

Полиция проверяет Министерство здравоохранения Тамбовской области 0 В среду, 29 января, сотрудники полиции провели оперативные мероприятия в Министерстве здравоохранения Тамбовской области. Визит правоохранителей без предварительного уведомления вызвал беспокойство среди чиновников.