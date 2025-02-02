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В Тамбове открылась фотовыставка «Женский взгляд»
Вчера, 10:10
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1 февраля в областной библиотеке имени А.С. Пушкина открылась фотовыставка «Женский взгляд» (12+). Экспозиция включает 40 работ 21 участницы из городов Тамбов, Великий Новгород, Брянск, Липецк и Ханты-Мансийский автономный округ. Фотографы разных возрастов и уровней мастерства представили свои работы в разнообразных жанрах.
Организатор выставки Наталия Баранова сообщила, что о подготовке к мероприятию объявили в социальных сетях, и на призыв откликнулись фотохудожницы из разных регионов. На открытии присутствовали известные тамбовские фотографы, члены Тамбовского фотографического общества. Анатолий Жалнин отметил, что ему было интересно увидеть, что сейчас привлекает женщин-фотографов. Он подчеркнул, что некоторые работы заслуживают особого уважения за умение авторов поймать момент, приложив для этого немалые усилия.
Это вторая подобная выставка в новейшей истории Тамбова; первая состоялась в 2018 году в КДЦ «Мир».
Фото: Михаил Карасев
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