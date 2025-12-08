|
Тамбовский фильм «Монтана» претендует на премию «Золотой орёл»
Вчера, 12:00
Художественный фильм тамбовского режиссёра Андрея Яцевича «Монтана» (16+) включён в лонг-лист главной национальной кинопремии страны — «Золотой орёл». Картина заявлена в номинации «Лучший короткометражный фильм России» и поборется за звание одной из трёх работ, которые войдут в финальный шорт-лист.
«Золотой орёл» ежегодно присуждается Национальной Академией кинематографических искусств и наук России и считается одной из самых авторитетных наград в отечественной киноиндустрии. Финалистов определяют по итогам голосования действительных членов Академии.
Тамбовская «Монтана» оказалась в одном списке с крупными федеральными проектами — среди них фильмы «Август» и «Кракен», сериал «Натали и Александр», а также проекты онлайн-платформ «Аутсорс», «Ландыши. Такая нежная любовь» и «Плевако». За актёрские награды в этом сезоне претендуют Юлия Снигирь, Мария Аронова, Дмитрий Нагиев, Никита Кологривый, Евгений Ткачук, Юрий Стоянов, Милош Бикович и другие звёзды российского кино.
Всего в номинации короткого метра — 33 картины, включая «Монтану». Сейчас проходит второй тур голосования, который определит тройку финалистов. Победители станут известны 30 января на торжественной церемонии в 1-м павильоне «Мосфильма», где состоится XXIV вручение премии «Золотой орёл».
Фильм «Монтана» впервые показали в Тамбове в марте в рамках закрытого показа. Более 90% актёров и съёмочной группы — тамбовчане. В главных ролях снялись артисты областного драмтеатра Ян и Екатерина Буй, Егор Катушенко, Алексей Дульский и Максим Мазыкин. Музыку к картине написал известный скрипач-виртуоз Артём Реутов. Создатели определяют жанр фильма как современную психологическую драму-притчу.
Тамбовская кинематография ещё не раз попадала в поле зрения профессионального сообщества, но выход в лонг-лист «Золотого орла» — одно из самых заметных достижений последних лет.
Фото: Михаил Карасёв
