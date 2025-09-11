Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

Максима Егорова арестовали по делу о взятке в 80 миллионов рублей

Экс-главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по делу о взятке

» » » Участок трассы Р-22 «Каспий» в Первомайском округе расширят до четырёх полос

Участок трассы Р-22 «Каспий» в Первомайском округе расширят до четырёх полос

Вчера, 17:17
Участок трассы Р-22 «Каспий» в Первомайском округе расширят до четырёх полосВ Первомайском округе Тамбовской области продолжается капитальный ремонт участка федеральной трассы Р-22 «Каспий» с 356-го по 371-й км. По данным ФКУ Упрдор Москва–Волгоград, подрядчик выполнил уже 54% работ.

На 13 из 15 км дороги уложены все слои покрытия, кроме верхнего. По двум новым полосам уже открыто движение транспорта. Завершено строительство двух разворотных петель, которые обеспечивают безопасный съезд к селам Фонвизино, Новоспасское, Заводской, Иловай-Дмитриевское и Старосеславино. Продолжается восстановление покрытия на старых полосах и возведение третьей разворотной петли.

На объекте также ведётся строительство мостовых сооружений. Смонтированы опоры для левой половины железнодорожного путепровода на 359-м км трассы. В этом году планируется расширение моста через реку Иловай до четырёх полос.

«Вопрос качества дорог для жителей Тамбовской области — один из самых важных. Трасса Р-22 „Каспий“ имеет особое значение: она соединяет северные и южные районы области и обеспечивает сообщение с другими регионами страны. Рад, что намеченные планы находят своё воплощение, и скоро появится ещё один современный участок трассы», — отметил врио главы региона Евгений Первышов.

Участок оборудуют линией искусственного освещения, возле населённых пунктов установят четыре новые остановки с пешеходными дорожками и ограждениями. Полное завершение ремонта запланировано на 2026 год.

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
В Тамбове возбуждено дело после пожара в психиатрической больнице

Вчера, 12:21
0
Ночью в Тамбовской областной психиатрической больнице произошёл пожар, в результате которого пострадали пять пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области. По данным ведомства, возгорание произошло в одной из палат. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Полицейский из Тамбова одержал победу в международном заплыве в Москве

Вчера, 11:22
0
11 сентября на легендарном пляже в Строгино прошли международные соревнования по плаванию на открытой воде — Swimcup Москва Строгино 2025. Среди участников был и представитель Тамбова — Артём Аршинов, кандидат в мастера спорта по плаванию. На дистанции 1000 метров в абсолютной категории среди

В Тамбовской области спасли редкого орлана-белохвоста, занесённого в Красную книгу

Вчера, 10:01
0
В Сосновском районе Тамбовской области специалисты Центра спасения диких животных помогли орлану-белохвосту, занесённому в Красную книгу. Хищную птицу обнаружили местные жители на берегу водоёма: она не могла взлететь из-за травмы. По снимкам очевидцев специалисты быстро определили вид и выехали к

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

11 сентября 2025
0
Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев провел сегодня масштабное онлайн-совещание с региональными отделениями по всей стране, посвященное подготовке к единому дню голосования 2025 года. В режиме видеоконференции руководители выборных регионов докладывали об открытии ситуационных центров

В Тамбове 15-летняя Виктория Смольянинова представила первую персональную фотовыставку

11 сентября 2025
0
В библиотеке имени Н. К. Крупской открылась экспозиция юной фотохудожницы Виктории Смольяниновой. Работы 15-летней авторки уже вызвали интерес как у посетителей, так и у профессионального фотографического сообщества. Особенность стиля Виктории — использование линзы Жарикова, которая придаёт

Памятник Плевако появился в Тамбове: идея обрела форму

11 сентября 2025
0
В центре Тамбова, на улице Октябрьской, открылся памятник известному адвокату Фёдору Плевако. Как напоминает «Вердикт», ещё в июле министр юстиции России Константин Чуйченко во время визита в регион поддержал инициативу установки монумента. Теперь он лично оценил результат и положительно отозвался

Минобрнауки и власти Тамбовской области готовят программу поддержки вузов

11 сентября 2025
0
10 сентября министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и врио главы Тамбовской области Евгений Первышов провели рабочую встречу, посвящённую перспективам развития высшего образования в регионе. По информации пресс-службы областного правительства, речь шла о создании комплексной

В Тамбовской области подготовили 881 участок для сентябрьских выборов

11 сентября 2025
0
В Тамбовской области завершается подготовка к выборам, которые пройдут с 12 по 14 сентября. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, для голосования оборудован 881 избирательный участок. На 323 площадках, где числится более тысячи избирателей, установлены системы видеонаблюдения с

В Тамбове завершён конкурс кандидатов на главу администрации: осталось два претендента

10 сентября 2025
0
В Тамбове завершён конкурс по отбору кандидатов на должность главы городской администрации. Как сообщили в гордуме, по итогам рассмотрения документов и прохождения этапов отбора победителями признаны действующий градоначальник Максим Косенков и руководитель стоматологической компании «Профи»

В Арбитраже продолжается разбирательство по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый

10 сентября 2025
0
В Арбитражном суде Тамбовской области состоялось очередное заседание по делу о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый в Токаревском округе. Ответчиком выступает «Токаревская птицефабрика», которую прокуратура обвиняет в сбросе сточных вод и требует взыскать ущерб экосистеме в размере 2,86 млн рублей.

Второй подряд глава Моршанска попал под публичную критику Евгения Первышова

10 сентября 2025
0
Моршанск вновь оказался в центре внимания региональных властей. На оперативном совещании 9 сентября врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов жестко раскритиковал работу врио главы города Антона Овчинникова. Поводом стало обращение жительницы Моршанска: еще в июле она просила привести в

Дороги без хозяина: «Дормострой» может попасть в чёрный список поставщиков

10 сентября 2025
0
В Тамбове началось разбирательство о том, стоит ли заносить крупного подрядчика ООО «Дормострой» в реестр недобросовестных поставщиков. Поводом стали жалобы «Тамбовавтодора», который в августе расторг сразу все контракты с этой организацией из-за срывов в содержании дорог. Об этом сообщает деловое

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

9 сентября 2025
0
Менее чем за неделю до выборов в городскую думу Тамбова и выборов главы Тамбовской области политическая карта города раскрасилась яркими красками наружной политической рекламы. Мобильный интернет в городе, как и в большинстве других городов Нечерноземья, периодически отключают, поэтому тамбовчане в

Ветеранские организации Мичуринска остались без грантовой поддержки

9 сентября 2025
0
3 сентября были подведены итоги конкурса НКО на получение грантов Правительства Тамбовской области в 2025 году. Среди победителей, к сожалению, не оказалось ни одной ветеранской организации города Мичуринска и Мичуринского муниципального округа.

Аэропорт «Тамбов» могут включить в новый федеральный проект

9 сентября 2025
0
Модернизация вспомогательных аэродромных покрытий аэропорта «Тамбов» может войти в федеральный проект «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта». Об этом сообщил врио губернатора Евгений Первышов после встречи в Москве с министром транспорта РФ Андреем Никитиным. По словам главы региона, в

Тамбов «сжимается»: из города исключили лес у Тригуляя

9 сентября 2025
0
Тамбовский генплан претерпел заметные изменения. Как узнало издание «Вердикт», депутаты поддержали решение вывести из городской черты участок площадью более 2,3 млн кв. м в районе Тригуляя и вернуть ему статус «Земель лесного фонда». Местные жители давно добивались такого шага. Они считали, что

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

9 сентября 2025
0
В селе Изосимово Мичуринского муниципального округа прошло торжественное мероприятие, посвящённое открытию мемориальной доски сержанту, кавалеру ордена Мужества Алексею Бокову, погибшему при исполнении воинского долга.

В Мичуринске выявлены нарушения при заключении контрактов на капремонт школы № 7

9 сентября 2025
0
Прокуратура Мичуринска обнаружила нарушения законодательства о контрактной системе при организации закупок для капитального ремонта здания школы № 7, финансируемого в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Общая стоимость работ оценивалась более чем в 110 млн рублей, сообщили в

РСХБ презентовал программу поддержки и развития АПК на XIX Всероссийской выставке «День садовода — 2025»

8 сентября 2025
0
В Мичуринске в 19-й раз прошла всероссийская выставка «День садовода». Основная задача выставки – демонстрация достижений отечественного садоводства.

КСП выявила нарушения в работе «Корпорации развития Тамбовской области»

8 сентября 2025
0
Контрольно-счётная палата Тамбовской области завершила проверку деятельности АО «Корпорация развития Тамбовской области» и аффилированных с ней компаний. Как сообщает деловое издание «Вердикт», аудит охватывал период с июня 2022-го по июль 2025-го. В итоговом акте зафиксированы 24 нарушения.
