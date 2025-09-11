|
Участок трассы Р-22 «Каспий» в Первомайском округе расширят до четырёх полос
Вчера, 17:17
Комментариев: 0
Версия для печати
В Первомайском округе Тамбовской области продолжается капитальный ремонт участка федеральной трассы Р-22 «Каспий» с 356-го по 371-й км. По данным ФКУ Упрдор Москва–Волгоград, подрядчик выполнил уже 54% работ.
На 13 из 15 км дороги уложены все слои покрытия, кроме верхнего. По двум новым полосам уже открыто движение транспорта. Завершено строительство двух разворотных петель, которые обеспечивают безопасный съезд к селам Фонвизино, Новоспасское, Заводской, Иловай-Дмитриевское и Старосеславино. Продолжается восстановление покрытия на старых полосах и возведение третьей разворотной петли.
На объекте также ведётся строительство мостовых сооружений. Смонтированы опоры для левой половины железнодорожного путепровода на 359-м км трассы. В этом году планируется расширение моста через реку Иловай до четырёх полос.
«Вопрос качества дорог для жителей Тамбовской области — один из самых важных. Трасса Р-22 „Каспий“ имеет особое значение: она соединяет северные и южные районы области и обеспечивает сообщение с другими регионами страны. Рад, что намеченные планы находят своё воплощение, и скоро появится ещё один современный участок трассы», — отметил врио главы региона Евгений Первышов.
Участок оборудуют линией искусственного освещения, возле населённых пунктов установят четыре новые остановки с пешеходными дорожками и ограждениями. Полное завершение ремонта запланировано на 2026 год.
Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.