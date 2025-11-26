|
В Тамбовской области открылся новый распределительный центр X5 Group
Вчера, 15:08
Комментариев: 0
Версия для печати
X5 Group (бренды «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик») запустила в индустриальном парке «Котовск» новый распределительный центр площадью около 34 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в компании.
Логистический хаб будет обслуживать порядка 500 магазинов сети в Тамбовской и Липецкой областях. Его пропускная способность достигает 2 тыс. палето-мест в сутки, а ассортимент товаров, которые здесь сортируют и отправляют в магазины, превышает 6 тысяч наименований.
Поставки на новый центр уже осуществляют более 600 контрагентов, среди которых значительная доля — местные производители. Для них запуск РЦ открывает дополнительные возможности по выходу в федеральные сети и расширению объёмов поставок.
На открытии центра присутствовал глава региона Евгений Первышов, который подчеркнул социальную значимость проекта для области:
— Важно, что в результате реализации таких крупных проектов усиливается конкуренция на рынке труда — у наших жителей появляется дополнительная возможность выбора рабочих мест с достойной зарплатой и хорошим соцпакетом, — отметил губернатор.
По данным областных властей, запуск центра позволит создать новые рабочие места и повысить эффективность логистики в регионе.
Фото: правительство Тамбовской области
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.