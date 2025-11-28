|
«Тамбовагропромхимия» закупит сельхозтехнику на 100 млн рублей у Петербургского тракторного завода
Вчера, 18:22
Группа компаний «Тамбовагропромхимия» объявила о заключении крупного контракта с Петербургским тракторным заводом на сумму около 100 млн рублей. Как сообщил руководитель предприятия Валерий Солопов, новая техника позволит расширить и существенно обновить парк машин, задействованных в агропроизводстве.
По словам Валерия Солопова, переговоры с производителем проходили при участии генерального директора ПТЗ Сергея Серебрякова, а поставки будут осуществляться через официального дилера — ООО «Э.П.Ф.». Он подчеркнул, что сотрудничество с российским заводом полностью соответствует стратегии холдинга, направленной на импортозамещение и укрепление технологической независимости аграрного сектора.
Группа компаний «Тамбовагропромхимия» активно развивается и в текущем году получила национальную премию «Агролидер-2025» в сфере растениеводства, став лучшей в номинации «Зерновое и зернобобовое растениеводство».
В состав ГК входят пять хозяйств в Тамбовской и Владимирской областях. Одним из ключевых направлений работы предприятия является семеноводство гибридного подсолнечника — направление, которое играет важную роль в снижении зависимости российского агропрома от импортных семян.
Фото: соцсети Валерия Солопова
