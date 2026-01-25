Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Лучше скажи мало, но хорошо.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В посёлке Трегуляй закрылся единственный магазин: жители просят помощи у властей

37-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

Скончалась директор Юридического института ТГТУ Елена Евгеньевна Орлова

В Тригуляе вновь обострилась многолетняя проблема с электроснабжением

С наступающим Новым годом!

В Мичуринске почтили память участников боевых действий в годовщину ввода войск в Афганистан

Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

» » » Арбитраж в Тамбове разбирается в многомиллиардном споре вокруг трассы Р-22 «Каспий»

Арбитраж в Тамбове разбирается в многомиллиардном споре вокруг трассы Р-22 «Каспий»

Вчера, 18:06
Комментариев: 0
Версия для печати
В Арбитражном суде Тамбовской области продолжается разбирательство по иску АО «Донаэродорстрой» к ФКУ Упрдор Москва−Волгоград. Подрядчик требует от федерального дорожного ведомства 22 млрд рублей. Речь идёт о контракте на строительство участка автодороги Р-22 «Каспий» в обход Волгограда.

Недавно в материалах дела появились подробности, позволяющие понять причины столь внушительных требований. Суд удовлетворил ходатайство истца о назначении экспертизы, несмотря на возражения со стороны ответчика. Экспертам предстоит оценить финансовые последствия переноса части строительных работ с 2024 на 2025 год.

По мнению подрядчика, перенос сроков повлёк за собой удорожание работ, которое не было учтено в цене контракта. Эксперты должны рассчитать, насколько изменилась бы стоимость этих объёмов при ином планировании, а также определить возможную упущенную выгоду компании.

Заключение экспертизы ожидается весной 2026 года. Именно от её результатов во многом будет зависеть дальнейшая судьба одного из самых масштабных арбитражных споров, рассматриваемых в настоящее время судами Тамбовской области.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Подрядчику ремонта дороги в Знаменском округе предъявили неустойки почти на ...

Прокуратура требует 216 млн рублей с подрядчика, сорвавшего строительство ш ...

СКР расследует дело о превышении полномочий при капитальном ремонте школьно ...

Котовск требует с подрядчика 52,7 млн рублей за срыв дорожного контракта

Участок трассы Р-22 «Каспий» в Первомайском округе расширят до четырёх поло ...

Суд обязал «Тамбовтеплосервис» выплатить более 140 миллионов рублей газовом ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Благоустройство в Крутых Выселках обернулось уголовным делом о хищении средств

Сегодня, 11:01
0
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, направленных на благоустройство деревни Крутые Выселки Тамбовского муниципального округа. Проверка была инициирована прокуратурой в рамках надзора за реализацией национального проекта «Жильё и городская среда». По

Конкурс на ремонт школы № 31 в Тамбове приостановили из-за спора о допуске подрядчика

Вчера, 21:09
0
В Тамбове временно приостановили конкурс на капитальный ремонт школы № 31, расположенной на улице Рылеева. Причиной стала жалоба одного из участников торгов — липецкой компании «Сервис строй-48», которая считает своё отстранение от конкурса необоснованным. По данным системы госзакупок, подрядчик

Арбитраж в Тамбове разбирается в многомиллиардном споре вокруг трассы Р-22 «Каспий»

Вчера, 18:06
0
В Арбитражном суде Тамбовской области продолжается разбирательство по иску АО «Донаэродорстрой» к ФКУ Упрдор Москва−Волгоград. Подрядчик требует от федерального дорожного ведомства 22 млрд рублей. Речь идёт о контракте на строительство участка автодороги Р-22 «Каспий» в обход Волгограда.

Липецкое ООО «СУ-1», работавшую в Тамбовской области, пытаются обанкротить из-за долгов на 130 млн рублей

Вчера, 16:04
0
Арбитражный суд Липецкой области начал рассматривать дело о банкротстве ООО «СУ 1» по заявлению регионального управления Федеральной налоговой службы. Общий объём налоговой задолженности компании достиг 130 млн рублей, значительная часть которой приходится на пени и штрафы. Фирма действует с 2018

Департамент лесного хозяйства Тамбовской области возглавил Валерий Ходаев

Вчера, 12:00
0
Глава Тамбовской области Евгений Первышов назначил Валерия Ходаева исполняющим обязанности директора департамента лесного хозяйства региона. До этого он руководил ОГАУ «Тамбовский лесхоз» и более четверти века работает в системе лесного хозяйства. Валерий Ходаев имеет профильное образование и

В Самаре задержан возможный фигурант убийства полковника милиции Валерия Джураева

25 января 2026
0
В Самаре задержан почётный президент Федерации бокса Самарской области Андрей Королёв. По версии следствия, он может быть причастен к убийству бывшего начальника Тамбовского райотдела милиции и экс-главы областного УБОПа Валерия Джураева, совершённому почти 25 лет назад. Информацию об этом

Налоговая инициировала банкротство десяти компаний Тамбовской области на сумму более 190 млн рублей

25 января 2026
0
Арбитражный суд Тамбовской области получил десять заявлений о признании несостоятельными юридических лиц по искам УФНС по Тамбовской области. Девять заявлений были поданы 16 января, еще одно — 20 января. Все иски связаны с задолженностью по обязательным платежам. Крупнейшим должником заявлено ООО

Тамбовскую область с рабочим визитом посетил Марат Хуснуллин

24 января 2026
0
Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин побывал в Тамбовской области с рабочей поездкой. В ходе визита он провёл встречу с главой региона Евгением Первышовым, на которой стороны обсудили приоритетные направления развития области. По итогам встречи было отмечено, что в регионе

Водителю, совершившему смертельный наезд на ребёнка у «Водоканала», предъявлено обвинение

24 января 2026
0
Следственные органы предъявили обвинение 52-летнему водителю, причастному к дорожно-транспортному происшествию на улице Тулиновской в Тамбове, в результате которого погиб восьмилетний мальчик. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Тамбовской области. Уголовное дело расследуется по ч. 3

В посёлке Трегуляй закрылся единственный магазин: жители просят помощи у властей

23 января 2026
0
Жители посёлка Трегуляй оказались в сложной ситуации после закрытия единственного продуктового магазина. Об этом они рассказали редакции делового издания «Вердикт». По словам местных, теперь в посёлке невозможно купить продукты первой необходимости, а поездка за покупками в Тамбов сопряжена с

«Автодор-Тамбов» не удалось оспорить включение в чёрный список подрядчиков

23 января 2026
0
Арбитражный суд Тамбовской области отказал ООО «Автодор-Тамбов» в споре с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы и подтвердил законность включения компании в реестр недобросовестных поставщиков. Решение УФАС было принято после одностороннего расторжения крупного госконтракта

В Тамбовской области могут начать платить за сообщения о нетрезвых водителях

23 января 2026
0
Комитет по законодательству Тамбовской областной Думы поддержал законопроект о денежном поощрении граждан, которые сообщают полиции о пьяных водителях. Поправки предлагается внести в областной закон, регулирующий вопросы профилактики правонарушений. Проект рекомендован к рассмотрению и принятию

В Котовске инвестируют 160 млн рублей в переработку пластика и выпуск вторичной плёнки

23 января 2026
0
Компания «Ресайкл Полимер Групп» намерена вложить порядка 160 млн руб. в развитие производства вторичных полимеров и строительство нового завода по выпуску плёнки в индустриальном парке «Котовск». Об этом сообщил генеральный директор предприятия Михаил Тарасов. У инвестора уже работает

На границе Тамбова утвердили площадку под особую экономическую зону

22 января 2026
0
В Тамбовской области определена территория для размещения особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Решение утвердило региональное правительство. Площадка расположена на границе Тамбова и Тамбовского муниципального округа и включает пять земельных участков общей площадью почти

37-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

22 января 2026
0
15 февраля исполнится 37 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Для ветеранов – афганцев 15 февраля – это не просто памятная дата, это еще день памяти и скорби всех погибших воинов – участников боевых действий. Мы всегда будем помнить и чтить память тех, кто воевал в разное время и на

В Мичуринске стартовал пилотный проект по подготовке кадров для аграрной отрасли

22 января 2026
0
В Мичуринске на площадке Мичуринского государственного аграрного университета дали старт пилотному проекту «Агротехнологическая школа: от знаний к результатам». Он направлен на решение проблемы кадрового дефицита в агропромышленном комплексе Тамбовской области. Участников круглого стола

В Тамбове запустили обновлённый канализационный коллектор на Набережной

22 января 2026
0
В Тамбове завершён основной этап реконструкции канализационного коллектора на Набережной. Как сообщили в правительстве Тамбовской области, все сточные воды уже переведены на новые коммуникации, построенные в рамках проекта. По информации компании «РКС-Тамбов», полностью завершено строительство

Суд отложил рассмотрение дела экс-министра здравоохранения из-за её неявки

21 января 2026
0
В Ленинском районном суде Тамбова прошло второе заседание по уголовному делу в отношении бывшего министра здравоохранения Тамбовской области Екатерины Юньковой. Экс-чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий. Как сообщает деловое издание «Вердикт», заседание не состоялось из-за неявки

Тамбовская область стала лидером Черноземья по росту цен

21 января 2026
0
По итогам декабря 2025 года Тамбовская область показала самый высокий уровень инфляции среди регионов Черноземья. По данным регионального отделения Банка России, годовой рост цен в регионе составил 6,52%. Следом за Тамбовской областью в инфляционном рейтинге идут Курская область с показателем

Гендиректор «ДСУ-2» стал фигурантом нового уголовного дела о налогах

21 января 2026
0
Следственное управление СКР по Тамбовской области возбудило новое уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «ДСУ-2» Романа Зудина. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — более чем на 300 млн рублей. По данным следствия, в 2022 году руководитель компании

Бывшего главу Мичуринска обязали возместить ущерб муниципалитету

21 января 2026
0
Суд удовлетворил иск прокуратуры Мичуринска о взыскании ущерба с бывшего главы города Александра Кузнецова. По решению суда с экс-чиновника подлежит взысканию более 3,2 млн руб. Прокуратура установила, что в 2016 году при руководстве Александра Кузнецова муниципалитет приобрёл старое здание
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, области, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги