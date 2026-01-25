|
Арбитраж в Тамбове разбирается в многомиллиардном споре вокруг трассы Р-22 «Каспий»
Вчера, 18:06
В Арбитражном суде Тамбовской области продолжается разбирательство по иску АО «Донаэродорстрой» к ФКУ Упрдор Москва−Волгоград. Подрядчик требует от федерального дорожного ведомства 22 млрд рублей. Речь идёт о контракте на строительство участка автодороги Р-22 «Каспий» в обход Волгограда.
Недавно в материалах дела появились подробности, позволяющие понять причины столь внушительных требований. Суд удовлетворил ходатайство истца о назначении экспертизы, несмотря на возражения со стороны ответчика. Экспертам предстоит оценить финансовые последствия переноса части строительных работ с 2024 на 2025 год.
По мнению подрядчика, перенос сроков повлёк за собой удорожание работ, которое не было учтено в цене контракта. Эксперты должны рассчитать, насколько изменилась бы стоимость этих объёмов при ином планировании, а также определить возможную упущенную выгоду компании.
Заключение экспертизы ожидается весной 2026 года. Именно от её результатов во многом будет зависеть дальнейшая судьба одного из самых масштабных арбитражных споров, рассматриваемых в настоящее время судами Тамбовской области.
