«РКС-Тамбов» возглавил новый директор из Архангельска
Сегодня, 17:05
В Тамбове назначен новый директор компании «РКС-Тамбов». Руководить предприятием будет 35-летний Сергей Истомин — уроженец Архангельска. О назначении сообщил глава администрации города Максим Косенков.
По словам мэра, у нового директора есть опыт управления коммунальным предприятием, что должно помочь ему разобраться в проблемах тамбовского водоканального хозяйства.
— Сергею Леонидовичу Истомину тридцать пять лет, родом он из Архангельска и имеет опыт руководства профильным предприятием, — сообщил Максим Косенков.
Известно, что ранее Сергей Истомин работал директором МУП «Водоканал» Архангельска. Он занимал эту должность с 2021 по 2023 год. Впоследствии муниципальное предприятие было ликвидировано. Других подробностей о его карьере в открытых источниках практически нет.
Глава администрации Тамбова отметил, что перед новым руководителем стоит непростая задача — навести порядок в работе предприятия и пересмотреть прежние управленческие решения.
— Новому руководителю необходимо, в первую очередь, объективно оценить прежние подходы к реализации концессионного соглашения, проанализировать накопленные проблемы и принять конкретные меры для исправления ошибок и улучшения качества работы предприятия, — заявил Максим Косенков.
В последние годы деятельность «РКС-Тамбов» неоднократно вызывала вопросы у горожан — прежде всего из-за аварий на сетях и качества коммунальных услуг. Ожидается, что кадровые изменения повлияют на дальнейшую работу компании.
